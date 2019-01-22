10 факторов, которые могут угрожать здоровью всего человечества
- Загрязнение воздуха
Девять из десяти людей ежедневно дышат грязным воздухом. По прогнозам спеицалистов, с 2030 года по всему миру начнется рост смертности, спровоцированный экологическим неблагополучием и изменением климата – число смертей будет увеличиваться на 250 000 ежегодно.
2. Неинфекционные заболевания
Диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания – другая серьезная угроза для населения планеты – именно на эти заболевания уже сегодня приходятся до 70% от всех смертей. Способствуют развитию данных заболеваний курение, отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем и вредной едой.
- Пандемия гриппа
По словам экспертов ВОЗ, рано или поздно может случиться эпидемия гриппа, которая скажется на здоровье миллионов людей на планете. В пользу такого мнения говорят данные постоянного мониторинга циркуляции вируса гриппа, который организация ведет в 114 странах.
- Тяжелые условия жизни
Военные конфликты, засуха, голод, вынужденная миграция – все это реальная угроза для здоровья 1,6 млрд человек, 22% всего населения мира.
- Устойчивость к антибиотикам
Резистентность опасных бактерий к антибиотикам, по словам спеицлаистов ВОЗ, может вернуть нас в те времена, когда еще не было лекарств для лечения пневмонии, туберкулеза и сальмонеллеза. Уже сегодня есть риск заразиться штаммами, против которых лекарства будут бессильны. Со временем этот риск будет только расти. Сопротивляемость патогенных микроорганизмов к антибиотикам растет из-за неправильного применения этих лекарств.
- Вирусы
В ВОЗ отмечают, что необходимо уделяют первостепенное внимание борьбе с вирусами Эбола, Зика, атипичной пневмонии и другими опасными возбудителями.
- ВИЧ
ВИЧ-инфекция – еще одна угроза здоровью миллионов людей в 2019 году. Хотя ВИЧ-инфекцию можно держать под контролем, спасая жизни самих пациентов и оберегая других от заражения, во многих странах не хватает ресурсов и желания обеспечивать своих граждан таким лечением.
СПИД уносит ежегодно почти миллион жизней. С начала эпидемии ВИЧ-инфекцией заразились 70 млн человек, и 35 млн умерли от СПИДа. Сейчас 37 млн человек живут с ВИЧ.
- Отказ от вакцинации
Вакцинация сегодня считается одним из самых эффективных методов защиты от инфекционных заболеваний. Вакцинация также считается одним из наиболее экономически эффективных способов профилактики болезней, более того, она предотвращает 2–3 миллиона смертей в год. В ВОЗ считают, что можно было бы избежать еще 1,5 миллиона смертей, если бы глобальный охват прививками улучшился, а вот страх перед вакцинацией и отказы от нее представляют серьезную угрозу для человечества.
- Лихорадка денге
Лихорадка денге может убивать до 20% заразившихся, и она все еще представляет опасность для мира. Много людей заболевает в сезоны дождей в таких странах, как Бангладеш и Индия. 40% населения мира подвергается риску заболеть лихорадкой денге, и около 390 млн человек ежегодно ею заражаются.
- Слаборазвитая система первичной медицинской помощи
Слабая первичная медико-санитарная помощь, по мнению экспертов ВОЗ, также может представлять серьезную угрозу для человечества, ведь именно первичное звено отвечает на профилактику и своевременную диагностику многих заболеваний.
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