10 факторов, которые могут угрожать здоровью всего человечества



Загрязнение воздуха





Пандемия гриппа





Тяжелые условия жизни





Устойчивость к антибиотикам





Вирусы





ВИЧ





Отказ от вакцинации





Лихорадка денге





Слаборазвитая система первичной медицинской помощи



Наука и медицина сегодня активно развиваются, однако факторов, представляющих серьезную угрозу здоровью человечества, все еще немало. Всемирная организация здравоохранения рассказала о 10 главных угрозах для здоровья людей в 2019 году.Девять из десяти людей ежедневно дышат грязным воздухом. По прогнозам спеицалистов, с 2030 года по всему миру начнется рост смертности, спровоцированный экологическим неблагополучием и изменением климата – число смертей будет увеличиваться на 250 000 ежегодно.2.Диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания – другая серьезная угроза для населения планеты – именно на эти заболевания уже сегодня приходятся до 70% от всех смертей. Способствуют развитию данных заболеваний курение, отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем и вредной едой.По словам экспертов ВОЗ, рано или поздно может случиться эпидемия гриппа, которая скажется на здоровье миллионов людей на планете. В пользу такого мнения говорят данные постоянного мониторинга циркуляции вируса гриппа, который организация ведет в 114 странах.Военные конфликты, засуха, голод, вынужденная миграция – все это реальная угроза для здоровья 1,6 млрд человек, 22% всего населения мира.Резистентность опасных бактерий к антибиотикам, по словам спеицлаистов ВОЗ, может вернуть нас в те времена, когда еще не было лекарств для лечения пневмонии, туберкулеза и сальмонеллеза. Уже сегодня есть риск заразиться штаммами, против которых лекарства будут бессильны. Со временем этот риск будет только расти. Сопротивляемость патогенных микроорганизмов к антибиотикам растет из-за неправильного применения этих лекарств.В ВОЗ отмечают, что необходимо уделяют первостепенное внимание борьбе с вирусами Эбола, Зика, атипичной пневмонии и другими опасными возбудителями.ВИЧ-инфекция – еще одна угроза здоровью миллионов людей в 2019 году. Хотя ВИЧ-инфекцию можно держать под контролем, спасая жизни самих пациентов и оберегая других от заражения, во многих странах не хватает ресурсов и желания обеспечивать своих граждан таким лечением.СПИД уносит ежегодно почти миллион жизней. С начала эпидемии ВИЧ-инфекцией заразились 70 млн человек, и 35 млн умерли от СПИДа. Сейчас 37 млн человек живут с ВИЧ.Вакцинация сегодня считается одним из самых эффективных методов защиты от инфекционных заболеваний. Вакцинация также считается одним из наиболее экономически эффективных способов профилактики болезней, более того, она предотвращает 2–3 миллиона смертей в год. В ВОЗ считают, что можно было бы избежать еще 1,5 миллиона смертей, если бы глобальный охват прививками улучшился, а вот страх перед вакцинацией и отказы от нее представляют серьезную угрозу для человечества.Лихорадка денге может убивать до 20% заразившихся, и она все еще представляет опасность для мира. Много людей заболевает в сезоны дождей в таких странах, как Бангладеш и Индия. 40% населения мира подвергается риску заболеть лихорадкой денге, и около 390 млн человек ежегодно ею заражаются.Слабая первичная медико-санитарная помощь, по мнению экспертов ВОЗ, также может представлять серьезную угрозу для человечества, ведь именно первичное звено отвечает на профилактику и своевременную диагностику многих заболеваний.