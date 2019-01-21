Дети, которые много путешествуют, будут более успешными в жизни: исследование

Хотите, чтобы ваши дети лучше учились в школе и стали более успешными? Тогда проведите совместный отпуск и путешествуйте! Как сообщает New York Post со ссылкой на исследование среди 1500 американских учителей, 74% педагогов сошлись во мнении, что путешествия «очень положительно влияют на личностное развитие учащихся».56% опрошенных заявили о том, что путешествия наполняют ребенка положительными эмоциями, а также развивают чувство юмора. Оказывается, дети, которые имеют возможность знакомится с новой культурой, с большей вероятностью задают вопросы, проявляют интеллектуальную любознательность, охотнее учатся и исследуют что-то новое.Помимо этого, путешествующие дети более терпимы, проявляют уважение и готовы к сотрудничеству. С одной стороны, подобные поездки – ощутимый удар по семейному бюджету, однако, как уверены педагоги, родители обязательно получат отдачу от своих инвестиций.Опрос был проведен Ассоциацией студенческого и молодежного туризма (Student and Youth Travel Association).