5 распространённых последствий алкоголя: что делать?

После употребления алкоголя не все чувствуют себя хорошо. Симптомы похмелья проявляются у каждого по-своему, но есть довольно типичные последствия — тошнота, сухость во рту, бессонница. Что же делать, если вас настигли эти неприятные признаки? Об этом и пойдёт речь в материале.Это одно из самых распространённых последствий употребления алкоголя. При этом совершенно естественная реакция на внедрение спиртного. Ведь алкоголь для нас — яд, токсин, который провоцирует раздражение слизистой оболочки желудка и её воспаление. Также этиловый спирт приводит к активизации выработки желудочной кислоты. И вы ещё спрашиваете, почему иногда после бурной ночи с алкоголем вы можете испытывать тошноту и рвоту? К тому же алкоголь замедляет перистальтику и процессы перемещения комка пищи из желудка в тонкую кишку. Пища надолго задерживается в желудке, а это тоже вредит нормальному пищеварению.Если вас начало тошнить во время употребления алкоголя, то лучше не надо противиться истинным порывам организма. Лучше пойти в уборную и избавиться от всего, что не хочет принимать ваше тело. Затем лучше прекратить пить, заменив алкоголь на большое количество воды. А утром идеально будет выпить напиток с имбирём, который содержит вещество, угнетающее рецепторы, задействованные в активации приступа тошноты — гингерол.Если рвота превращается уже в желчь, то это означает, что желудок очистился. Но при многократной рвоте желчью лучше обратиться к врачу. Также если этот симптом сохраняется на протяжении нескольких дней, тоже надо вызывать скорую помощь. Наиболее опасным симптомом можно назвать рвоту с кровью. Здесь тоже не надо медлить и сразу позвать на дом врача.Как известно, алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Это проявляется в сухости во рту, желании постоянно пить. Дело в том, что алкоголь угнетающе действует на антидиуретический гормон, ответственный за реабсорбацию воды из мочи. Поэтому от алкоголя постоянно хочется в туалет. Вместе с выпитым спиртным из организма уходит дополнительная вода, а моча уносит с собой различные соли, из-за чего утром будет наблюдаться нехватка электролитов (магния, калия и так далее).На одну дозу алкоголя должен приходиться стакан воды. Это позволит избежать обезвоживания. Лучше всего выпить минеральной, без газа, так как в ней содержатся полезные ионы. Утром же необходимо тоже пить минералку или рассол, он тоже содержит в себе электролиты. За два часа нужно выпить до полутора литра жидкости, но больше не стоит, иначе подскочит давление. Также можно выпить стакан воды с лимонным соком, чтобы наполнить организм витамином С.Кстати, из-за рвоты симптомы обезвоживания усиливаются, в связи с этим после такого надо обязательно пить воду. А в похмелье и во время вечеринки лучше не ходить в сауну, так как это приведёт к ещё большему обезвоживанию и увеличит нагрузку на сердце.Большинство людей испытывают подобные симптомы. Хотя бы раз в жизни такие последствия употребления алкоголя были у каждого. Это связано с тем, что кровеносные сосуды от спиртного расширяются. Некоторые люди начинают краснеть. То же самое происходит и в головном мозге, а боли усиливаются из-за обезвоживания. Кстати, женщины больше подвержены такому последствию употребления алкоголя.Единственно правильным выходом из ситуации станет употребление нестероидных противовоспалительных средств (к примеру, ибупрофен). Благодаря этому будут сняты спазмы сосудов головного мозга. Но при этом они могут раздражать слизистую желудка, которая и без того отравлена алкоголем. Поэтому на помощь могут прийти парацетамол, но-шпа.Из-за алкоголя может возникнуть такое последствие, как мышечная слабость. Это происходит из-за того, что алкоголь снижает уровень сахара в крови, приводя к уменьшению запасов в организме минеральных веществ и витаминов. При расщеплении этилового спирта образуется промежуточный продукт — ацетальдегид. Он в десятки раз ядовитее для нас, нежели этанол. Образуются свободные радикалы, которые разрушительно действуют на клетки и ткани. Печень вырабатывает антиоксиданты для их нейтрализации. Но во время приёма алкоголя она не справляется со своей задачей. Поэтому и образуется чувство усталости и мышечной слабости.Печени необходим отдых для восстановления сил и нейтрализации вредных веществ, попавших в организм с алкоголем. Для этого потребуется прекратить пить. Лучше заменить спиртное водой с электролитами.Многим тоже знакомо это последствие. Когда бурная ночь уже завершилась, вы оказались в своей постели, тело покидают последние силы, но вы никак не можете уснуть. Вдобавок к этому прибавляются головные боли. Этому есть объяснение — просто повышен тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы. При этом также возможны увеличение артериального давления, учащенное сердцебиение, сухость кожи и слизистых оболочек. Также могут быть тошнота, тяжесть в желудке, потеря ориентации, тревожность и беспокойство.Ни в коем случае не принимать снотворные с похмелья. Это может привести к пагубным последствиям. При этом всё-таки сон в такое непростое для организма время крайне важен, так как позволит очиститься от токсином, нормализовать работу органов и обрести силы. Лучше всего в таком случае принять валерьянку, настойку пустырника или другой растительный препарат с успокаивающим действием.