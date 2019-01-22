Открыт новый метод борьбы с инсультом и судорогами

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые США сообщили об открытии нового метода, позволяющего эффективно бороться с инсультом и судорогами. Специальный механизм лечения поможет также бороться с болезнью Альцгеймера.Американские исследователи нашли новый метод борьбы с тяжелыми неврологическими недугами, нарушениями кровоснабжения головного мозга и судорогами в мышцах. В Университете Эмори и Лаборатории в Колд Спринг Харбор (США) обнаружили высокоэффективный механизм не только преодоления инсульта, но и лечения болезни Альцгеймера. Медики нашли способ подавления бесконтрольного выделения глутамата на пораженном участке головного мозга, при этом также блокируется дальнейшее развитие болезни Альцгеймера. Группа ученых под руководством профессора Хиро Фурукавы работала над созданием оптимального средства влияния на нейроны и клетки. При этом сотрудники лаборатории основывались на химические процессы.Травмирование мозга приводит к окислению в клетках организма, что приводит к бесконтрольному выделению глутамата. Из-за этого пораженные NMDA-рецепторы начинают запускаться с излишней частотой включения. В мозге здорового человека этот процесс управляет заряженными ионами внутри или снаружи нейронов. Превышение частоты срабатываний сигналов приводит к ухудшению качества обучаемости и формирования памяти, а излишняя активность нейронов может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Таким образом, задачей ученых является исключения возникновения аномалий в рецепторной активности.Исследователи нашли внутри pH-чувствительный карман, влияющий на рецепторы NMDA. Новая разработка предотвращает их слишком частые срабатывания, не затрагивая при этом участки мозга, работающие без деструктивных изменений.