На пути к неуязвимости: ученые отключили страх боли

Наступить на деталь лего — то еще удовольствие! Во-первых, это очень больно. А во-вторых это просто неприятно психологически.На самом деле ученые уже умеют отключать систему передачи болевых импульсов. Однако в жизни это опасно: физическая нечувствительность сделает живое существо максимально уязвимым — человек сунет руку в кипяток и не подумает ее отдернуть или будет спокойно продолжать ходить на сломанных ногах.А вот относиться к боли проще многим бы не помешало. Известно, что людям с хронической болью в значительной степени не дает покоя даже не сами болевые ощущения, а переживания на этот счет. Пригодилось бы стоическое восприятие боли и начинающим спортсменам, да и мало ли в жизни ситуаций, когда боль нужно вынести спокойно — иногда это просто посещение стоматолога.До сих пор исследования боли традиционно были сосредоточены на нейронах и молекулах, находящихся на переднем крае восприятия — нервных клетках, которые мгновенно ощущают укусы, порезы, ожоги и тому подобное — и в конечном итоге передают сообщение о физической угрозе. Однако известно, что эта информация ничего не значит в эмоциональном плане, до тех пор, пока соответствующим образом не будет обработана в мозге. Поэтому исследователи из Стэнфордского университета, задались целью найти клетки мозга, которые и делают боль неприятной.Опираясь на визуализацию мозга животных и молекулярное тестирование, исследователи обнаружили в миндалине, области мозга, связанной с эмоциями и страхом, множество клеток, которые работают как выключатель отвращения к боли.Ученые удостоверились, что эти клетки не включаются во время других отрицательных эмоций, не связанных с болью, а также не отключают болевую чувствительность на уровне физики. Подопытные мыши с отключенным пучком нейронов миндалины все так же рефлекторно отдергивали лапки от умеренно горячих предметов. Но вскоре спокойно дотрагивались до них снова. Боль больше не была им неприятна.Ученые считают, что данное открытие поможет в разработке терапии для пациентов с фибромиалгией, а также других состояний, связанных с длительно переживаемой болью.