Врачи объяснили, почему зимой люди устают больше

Как побороть усталость.По словам ученых, жалобы на усталость зимой – отнюдь не симуляция. На организм человека в это время года пагубно действуют недостаток солнечного света и холод. После новогодних праздников зимняя усталость может ощущаться особенно сильно.«Дефицит солнца и света в зимнее время года влияет на биологические процессы - в организме вырабатывается больше гормона мелатонина, что провоцирует желание спать дольше. В итоге человек с трудом заставляет себя подниматься с постели утром, а потом полдня чувствует сонливость и усталость. Но и увеличенный сон может провоцировать такую же реакцию», - рассказали ученые.Медики поделились способами, помогающими избавиться от зимней усталостиСпособ первый: прогулки на воздухе. Согласно данным, опубликованным в Independent, 20-минутная прогулка в обеденный перерыв отлично повышает тонус и настроение, помогает снизить кровяное давление.Способ второй: сон по режиму. По словам специалистов, в зимнее время для поддержания физиологической активности спать необходимо по восемь часов в сутки. Что также очень важно: укладываться и просыпаться нужно в одно и то же время.Способ третий: уменьшение потребляемого кофеина. Особенно важно контролировать наличие кофеина в рационе во второй половине дня.Способ четвертый: спортзал. По словам медиков, для защиты от зимней усталости и эмоциональной хандры уделять спорту нужно не менее 150 минут в неделю. Нет времени на спортзал – выполняйте по утрам хотя бы несколько упражнений.Способ пятый: питание. Питаться в зимний период нужно таким образом, чтобы еда помогала восполнять энергетические запасы организма. Для этого во время завтрака следует употреблять углеводы, а в обед – полезные жиры. Эксперты рекомендуют обязательно включить в свое питание овсяную кашу и продукты, насыщенные омега-3 жирными кислотами, - это рыба, орехи, авокадо, растительные масла.