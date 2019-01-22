Ученые из Кембриджского университета назвали причину ожирения
Как сообщает MedicalXpress, гипоталамус играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови и потреблении пищи. В рамках эксперимента над мышами ученые блокировали сигналы семафоринов, в результате чего клетки мозга перестали расти должным образом. В совокупности, это приводило к повышению массы тела грызунов.
Проанализировав данные людей, страдающих ожирением, ученые установили, что у тех, у кого лишний вес наблюдался с детства, чаще имели место мутации в генах, участвующих в передаче семафорина. Таким образом, семафорины действительно оказывают влияние на процессы, связанные с регуляцией веса.
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https://med.news.am - Добавил stefan в категорию Гастроэнтерология
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