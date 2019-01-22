Ученые из Кембриджского университета назвали причину ожирения

Ученые из Кембриджского университета и детской больницы Лос-Анджелеса выявили причину ожирения. Как оказалось, на лишние килограммы влияют белковые молекулы семафорины, которые присутствуют в развивающемся у плода гипоталамусе.Как сообщает MedicalXpress, гипоталамус играет важную роль в регуляции уровня сахара в крови и потреблении пищи. В рамках эксперимента над мышами ученые блокировали сигналы семафоринов, в результате чего клетки мозга перестали расти должным образом. В совокупности, это приводило к повышению массы тела грызунов.Проанализировав данные людей, страдающих ожирением, ученые установили, что у тех, у кого лишний вес наблюдался с детства, чаще имели место мутации в генах, участвующих в передаче семафорина. Таким образом, семафорины действительно оказывают влияние на процессы, связанные с регуляцией веса.