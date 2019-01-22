Высшее образование не защитит от старческого маразма

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Обучение в университете не защитит человека от старческого слабоумия. Исследование опрокинуло предположение о том, что высокий уровень образования делает мозг более устойчивым против этой коварной болезни.До последнего времени было распространено предположение о том, что чем более активно человек использует свой мозг, тем большую защиту он получает от старческого слабоумия, включая и такую распространенную его разновидность, как болезнь Альцгеймера. Однако новое исследование показало, что обучение в университете и наличие умственной работы, требующей постоянного напряжения интеллекта, почти никаким образом не обеспечивает дополнительной защиты от старческого слабоумия, по сравнению с какой-нибудь не слишком интеллектуальной профессией.Впрочем, исследование показало, что защиту от старческого слабоумия всё-таки можно получить, но для этого существует не слишком продолжительное окно времени. Необходимо уделять самое тщательтное внимание образованию и тренировкам мозга в возрасте до 20 лет. Ну а всё, что мы делаем после этого возраста, уже определяющего значения не имеет. К сожалению, в подростковом возрасте человек изо всех сил стремится наслаждаться жизнью, а своему образованию и тренировкам интеллекта он как раз уделяет минимум внимания.Свои выводы ученые сделали на основе наблюдений более чем за 1 000 мужчин, которые служили в американских вооруженных силах в период с 1965 по 1975 год. Почти 80% из них не сталкивались ни с какими боевыми действиями. Исследователи использовали стандартные тесты на изучение когнитивных способностей военнослужащих, а также и традиционные тесты уровня IQ. Мозг бывших солдат был повторно исследован, когда они достигли возраста 62 лет. Эти исследования помогли проверить, насколько разного рода интеллектуальные задачи, которые люди ставили перед собой в разные периоды времени, помогали им впоследствии защищаться от старческого слабоумия