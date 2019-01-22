Идеальная пара: 16 продуктов, которые всегда нужно есть вместе

Умение грамотно сочетать продукты в кулинарии — целое искусство. Правильно комбинируя ингредиенты, можно не только добиться идеального вкуса, но и получить полезное и здоровое блюдо.Каждый из этих продуктов полон витаминов и микроэлементов, а вместе они образуют суперполезный кулинарный тандем. Дело в том, что говяжья печень — ценный источник железа, а оно почти не усваивается без витаминов А и С, которыми так богат болгарский перец. Если запечь печень со сладким сочным перцем в духовом шкафу, у вас получится очень вкусное диетическое блюдо.Нежный вкус брюссельской капусты хорошо гармонирует со свининой и помогает мясу лучше усваиваться. Но польза гастрономического дуэта не только в этом. Свинина — ценный источник селена, подавляющего развитие в организме раковых клеток. А в брюссельской капусте содержится большое количество органического вещества сульфорафана, который увеличивает антиоксидантные свойства селена в целых 13 раз.Сочетание ароматного куриного мяса и запеченной моркови не оставит равнодушным ни одного гурмана. Кроме того, такой дуэт очень полезен для повышения иммунитета: морковь богата витамином А, который эффективно борется с инфекциями и вирусами, а цинк в составе куриного мяса помогает витамину лучше усваиваться.Комбинация яиц и брокколи очень полезна для укрепления костной системы. Капуста брокколи — богатый источник кальция, незаменимого в формировании костной ткани. Но для того, чтобы кальций попал в костную ткань, ему необходим витамин D — а его очень много в яичных желтках. Рекомендуем чаще баловать себя на завтрак нежным и пышным омлетом с брокколи, шпинатом и сыром.Небольшое количество лимонного сока придаст мясу тунца пикантный аромат и приятную кислинку во вкусе. И это еще не все: лимон преобразует железо, содержащееся в рыбе, в быстро усваиваемую форму, насыщающую кровь большим количеством кислорода. Вариантов приготовления тунца в духовом шкафу масса, например, стейк или сочные митболы с тайским соусом.Картофель и грибы — сытный и вкусный кулинарный дуэт, который неспроста стал основой русской кухни. Сочетание картошки, богатой углеводами, и грибов — продукта с высоким содержанием белков, было призвано дать организму много тепла и энергии, чтобы пережить суровые холода. При этом грибы и картофель низкокалорийны, а значит, такая комбинация не грозит вам появлением лишних килограммов. Вкусных рецептов с ними очень много, например, запеканка из картофельного пюре с грибами, которая готовится просто и быстро.Кулинары считают такое сочетание одним из лучших: спаржа гармонично подчеркивает вкус рыбы, не перебивая его, и делает блюдо более сытным. Удачен такой тандем и с точки зрения диетологии. Рыба способствует максимальному усвоению спаржи, наполненной всевозможными витаминами и минералами, а спаржа ускоряет переваривание рыбы и препятствует образованию вредных соединений — продуктов расщепления белков. Для вкусного, легкого и полезного ужина подойдет семга, запеченная со спаржей. Готовится блюдо всего за 15–20 минут.Морковь и грецкие орехи — продукты с колоссальными полезными свойствами. А если есть их вместе, то польза для организма увеличивается в разы. Морковь богата каротином, который предотвращает старение и улучшает внешний вид кожи, волос и ногтей. А витамин Е, которым изобилуют грецкие орехи, способствует лучшему усвоению каротина и препятствует его разрушению. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусный и нежный морковный торт.