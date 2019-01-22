Диетологи назвали напитки, провоцирующие ожирение

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Почему стоит прекратить пить сладкие напитки раз и навсегда."Почти половина всего сахара поступает в наш организм вместе с напитками – газированной водой, пакетированными соками, чаем и кофе. Частое их употребление может привести к набору веса и проблемам со здоровьем", – написала известный украинский диетолог Светлана Фус в своем Instagram.Специалист по питанию также поделилась советами, которые помогут перестать незаметно употреблять жидкие калории.Всего сахара в рационе взрослых должно быть не более 50 г (10 чайных ложек) в день. Более того, ВОЗ рекомендует для дополнительной пользы здоровью сократить порции сахара – до 25 г сахара в день (5 чайных ложек). Чтобы сократить количество "лишнего" сахара в рационе, вместо сладких газированных напитков пейте воду или воду с добавлением лимона, яблока и других натуральных фруктов.Ограничивайте или исключите магазинные фруктовые соки. Их нельзя считать полезными и необходимыми напитками для взрослых, и особенно, для детей. Активная пропаганда пользы фруктовых соков – это только маркетинговый ход.Соки не должны регулярно использоваться детьми. Они содержат много сахара и почти не содержат клетчатки. Учтите, что в восстановленных соках 4-6 чайных ложек сахара на стакан напитка, а это больше, чем в кока-коле.Соком жажду не утолить, поскольку будет обратный эффект, и только разыграется аппетит. Стакан такого сока будет содержать 20 г сахара – почти взрослую рекомендованную суточную норму. Это одна из причин развития сахарного диабета, ожирения, кариеса у детей. На прилавках присутствует очень много нектаров – сокосодержащих напитков, находящихся на 15-50% из сока, остальные это сахарный сироп, ароматизаторы и искусственные витамины.Если на этикетке написано "без сахара" это указывает на искусственные подсластители-сахарозаменители в соке, вред от которых очевиден. Чтобы была польза от фруктов – ешьте их в натуральном виде.Что делать взрослым на пути к уменьшению потребления сахара?Если вы привыкли к сладкому чаю или кофе, постарайтесь постепенно уменьшить количество добавленного в них сахара, а затем и вовсе уберите его.И, конечно, не бойтесь экспериментировать: вода с кусочками лимона или лайма, ароматный фруктовый чай с имбирем или кофе с корицей могут понравиться вам больше их сладких аналогов.