Исследователи научились находить лучших доноров кала

Фекальная трансплантация – новый, но уже зарекомендовавший себя метод терапии воспалительных заболеваний кишечника. Он заключается в пересадке пациентам кала – фекальных трансплантатов – взятых у здоровых доноров. Вместе с трансплантатом в их организм попадают и микроорганизмы, которые заселяют кишечник, помогая пациенту облегчить симптомы болезни или справиться с заболеванием. Применяют такой подход при лечении язвенного колита, болезни Крона, инфекций, вызванных Clostridium difficile.Исследователи из Университета Окленда (University of Auckland), кажется, нашли способ выявлять «идеальных» доноров – тех самых людей, которые способны дать биоматериал, пересадка которого поможет добиться значительных улучшений.Джастин О’Салливан (Justin O’Sullivan) и его коллеги заметили, что одни доноры действительно были лучше других. Тщательное изучение образцов кала показало, что во взятом у них биоматериале было гораздо больше различных микроорганизмов. Преобладание одних бактерий делало трансплантат «полезным» при одном заболевании, а других при другом. Таким образом донор, идеально подходящий для пациента с язвенным колитом, мог оказаться бесполезен при терапии хронической диареи.Это указывает на то, что, как и в случае с пересадкой органов или переливанием крови, стоит проводить проверку совместимости донора и реципиента перед процедурой фекальной трансплантации.