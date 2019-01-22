Можно тренировать сердце «не отвлекаясь от жизни»

Для кардиотренировок не нужен ни спортзал, ни отдельное время для пробежек по парку. Возможность тренировать сердце находится прямо под рукой, точнее, под ногами. Речь идет о лестницах в наших многоэтажных домах, офисных зданиях и торговых центрах.Идея укрепления здоровья с помощью отказа от лифтов и эскалаторов не нова, однако эффект от таких тренировок ранее был не изучен. Согласно новым исследованиям кинезиологов из Университета Макмастера и Университета Британской Колумбии, несколько минут подъема по лестнице с короткими интервалами (как раз для прохождения лестничных площадок) способны улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы не хуже известных SIT-тренировок (sprint interval training).Особенно повезло тем, кто работает или живет на последних этажах многоэтажных зданий. Они могут энергично ходить вверх-вниз три раза в день и знать, что совершают эффективную тренировку.Исследователи уже тестировали метод в течение 2 месяцев на обычных офисных работниках (не имеющих отношения к спорту), которые трижды в день поднимались на 5 этаж. Выяснилось, что кардиореспираторная подготовленность (CRF) участников увеличилась сопоставимо с эффектом от интервальных тренировок на беговой дорожке. CRF — важный маркер, связанный с долголетием и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его рост достоверно снижает риск сердечно-сосудистых проблем.Кроме этого эффекта был еще и дополнительный: «альпинисты» после своих восхождений генерировали больше энергии во время теста на максимальную скорость езды на велосипеде по сравнению со своими коллегами, которые не использовали «лестничную» возможность для укрепления своего здоровья.