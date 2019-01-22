Можно тренировать сердце «не отвлекаясь от жизни»
Идея укрепления здоровья с помощью отказа от лифтов и эскалаторов не нова, однако эффект от таких тренировок ранее был не изучен. Согласно новым исследованиям кинезиологов из Университета Макмастера и Университета Британской Колумбии, несколько минут подъема по лестнице с короткими интервалами (как раз для прохождения лестничных площадок) способны улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы не хуже известных SIT-тренировок (sprint interval training).
Особенно повезло тем, кто работает или живет на последних этажах многоэтажных зданий. Они могут энергично ходить вверх-вниз три раза в день и знать, что совершают эффективную тренировку.
Исследователи уже тестировали метод в течение 2 месяцев на обычных офисных работниках (не имеющих отношения к спорту), которые трижды в день поднимались на 5 этаж. Выяснилось, что кардиореспираторная подготовленность (CRF) участников увеличилась сопоставимо с эффектом от интервальных тренировок на беговой дорожке. CRF — важный маркер, связанный с долголетием и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его рост достоверно снижает риск сердечно-сосудистых проблем.
Кроме этого эффекта был еще и дополнительный: «альпинисты» после своих восхождений генерировали больше энергии во время теста на максимальную скорость езды на велосипеде по сравнению со своими коллегами, которые не использовали «лестничную» возможность для укрепления своего здоровья.
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https://med.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Кардиология
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