Как остановить выпадение волос при химиотерапии
Можно воспользоваться специальным холодным шлемом. Это особое охлаждающее устройство, в основе которого использование холодного геля, который и производит температурное воздействие на кожу головы. Принцип работы устройства в том, чтобы замедлить снабжение кровью кожи головы и волос, А чем меньше сюда поступает крови, тем меньше добирается и лекарств из категории химиотерапии. Шлем одевают одновременно с капельницами, по которым в организм поступают мощные препараты.
Лекарственный препарат финастерид блокирует действия натуральных гормонов на кожу головы и на волосы. Финастерид - один из немногих препаратов, которые действительно эффективно предотвращают облысение, причём не только у пациентов при химиотерапии, но их у остальных людей. К сожалению, это лекарство обладает серьезными побочными эффектами, главным из которых является импотенция у мужчин.
Ещё один препарат - миноксидил, эффективность которого доказана в ходе исследования. Миноксидил уже используется мужчинами для защиты от андрогенной алопеции, но он эффективен и при химиотерапии. Однако постарайтесь наносить это средство в виде спрея аккуратно, чтобы оно не попадало на лицо, ведь в противном случае это может вызвать нежелательный рост волос там, где вы их меньше всего ожидаете.
Ну а завершает наш небольшой список трансплантация волос, которая проводится хирургическим способом. Если после завершения курса химиотерапии объем волос не восстановится естественным образом, то можно прибегнуть к самому радикальному способу восстановление волосяного покрова.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил labus в категорию Онкология
Добавить комментарий