Как остановить выпадение волос при химиотерапии

Практикуемая в ходе лечение рака химиотерапия нередко вызывает выпадение волос, которое негативно влияет на настроение пациентов. Эксперты из Франции назвали несколько способов затормозить или остановить этот процесс.Можно воспользоваться специальным холодным шлемом. Это особое охлаждающее устройство, в основе которого использование холодного геля, который и производит температурное воздействие на кожу головы. Принцип работы устройства в том, чтобы замедлить снабжение кровью кожи головы и волос, А чем меньше сюда поступает крови, тем меньше добирается и лекарств из категории химиотерапии. Шлем одевают одновременно с капельницами, по которым в организм поступают мощные препараты.Лекарственный препарат финастерид блокирует действия натуральных гормонов на кожу головы и на волосы. Финастерид - один из немногих препаратов, которые действительно эффективно предотвращают облысение, причём не только у пациентов при химиотерапии, но их у остальных людей. К сожалению, это лекарство обладает серьезными побочными эффектами, главным из которых является импотенция у мужчин.Ещё один препарат - миноксидил, эффективность которого доказана в ходе исследования. Миноксидил уже используется мужчинами для защиты от андрогенной алопеции, но он эффективен и при химиотерапии. Однако постарайтесь наносить это средство в виде спрея аккуратно, чтобы оно не попадало на лицо, ведь в противном случае это может вызвать нежелательный рост волос там, где вы их меньше всего ожидаете.Ну а завершает наш небольшой список трансплантация волос, которая проводится хирургическим способом. Если после завершения курса химиотерапии объем волос не восстановится естественным образом, то можно прибегнуть к самому радикальному способу восстановление волосяного покрова.