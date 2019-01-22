Третий понедельник января – самый депрессивный день в году

Согласно расчетам американского ученого Клиффа Арнола, представляющего Университет Кардиффа, третий понедельник января является самым депрессивным днем в году. Нетрудно подсчитать, что самый депрессивный день в 2019 году - 21 января.Как заявил ученый, эйфория, еще какие-то время державшаяся после новогодних праздников, к третьему понедельнику января проходит окончательно - на смену радости приходит тоскливое ощущение рутины и утомительных рабочих будней.«Дополнительным фактором, усиливающим развитие депрессивного состояния, являются данные в новогоднюю ночь обещания. Многие люди дают себе слово изменить своей существование в новом году к лучшему. Но с наступлением напряженного ритма, в котором они с трудом балансируют между семьей и работой, приходит понимание того, как эфемерны были все данные себе обещания», - заметил Клифф Арнол.Свою лепту вносят финансовые трудности, которые острее ощущаются после новогодних каникул, потребовавших сразу многих затрат, а также дефицит солнечного света. Как итог, в третий понедельник января многие могут проснуться с ощущением катастрофы, и неудивительно, ведь это самый депрессивный день в году.