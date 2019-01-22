5 советов, как разогнать метаболизм

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Подходят любые виды двигательной активности. Тем, кто не «дружит» со спортом, очень полезно ходить пешком, ходить по лестницам. В идеале нужно совершать десять тысяч шагов в день.По словам экспертов, стандартное трехразовое питание не помогает «разогнать» метаболизм. Их совет таков: для активизации обменных процессов нужно употреблять пищу небольшими порциями 5-6 раз в день с интервалами 2-3 часа. Такой принцип защищает от возникновения голода. Не чувствующий голода организм не стремиться запасать калории в жировых отложениях, а тратит их на производство энергии.Для разгона метаболизма не обязательно переходить на белковую диету. Но на ужин лучше все же есть только белковые блюда, тогда как углеводы предпочтительнее съедать в дневное время (простые углеводы – лучше утром). Данный подход стимулирует организм активнее расходовать калории в вечернее время.Диетологи рекомендуют пить воду за 40 минут до еды и спустя 30 минут после еды. Также очень полезно начинать и заканчивать свой день стаканом воды. Недостаток чистой влаги может замедлить метаболизм, тогда как питье воды вовлекает в обмен веществ отложенные жиры.За ночь метаболизм организма замедляется, но первый с утра прием пищи отлично помогает его разогнать. Главное – не употреблять на завтрак продукты, резко повышающие уровень сахара в крови, полезными будут белки и сложные углеводы.