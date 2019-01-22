Назван продукт, растворяющий холестериновые бляшки

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Мед в рационе снижает размер артериальных бляшек на 30%.Новое исследование, проведенное учеными из Университета Вашингтона, показало, что натуральный сахар в меде способен предотвращать инфаркты.Известный под названием трегалоза, этот сахар активирует белок, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. Трегалоза снижает размер бляшек приблизительно на 30%, как показало исследование с лабораторными мышами.Когда подобного рода бляшки начинают скапливаться в артериях, то у человека развивается расстройство под названием атеросклероз. Это может приводить к затвердению артерий, снижению в них степени эластичности, из-за чего люди подвергаются риску повышенного артериального давления, болезней сердца и даже инфарктов. Трегалоза также содержится в грибах лобстерах и креветках.Ученые вкалывали грызунам, имеющим риск атеросклероза, трегалозу или другие типы сахара. Некоторые мыши также получали трегалозу перорально. Результаты показали, что у получавших эту разновидность сахара мышей размер бляшек уменьшился до 0,25 мм по сравнению с 0,35 мм у животных, которые не получали данную разновидность сахара.Таким образом, размер бляшек сократился на 30%, что имеет большое клиническое значение в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты отметили, что трегалоза активирует белок под названием TFEB, который заставляет клетки иммунной системы выводить бляшки из организма.