Диетологи поделились необычной фруктовой монодиетой

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Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет.Абрикосы - это отличный вариант для разгрузочной монодиеты. Большое количество полезных и питательных веществ, сладкий вкус и низкая калорийность (в 100 граммах- 44 калории) дадут вам возможность за 3 дня сбросить от 1 до 4 килограммов.Пектин, который присутствует в этом фрукте, помогает выведению холестерина, токсинов и лишней жидкости с вашего организма.Абрикос поможет не только похудеть, но и поднять иммунитет, укрепить сосуды и сердечную мышцу.Поэтому абрикосовую диету можно рекомендовать людям разных возрастов.Диета на 3 дня1 килограмм свежих абрикосов разделить на 5-6 приемов пищи и употреблять в течение дня. Также необходимо сварить компот из кураги (1 стакан кураги на 3 литра воды, сахар не добавлять) и пить в течение дня. Но не злоупотребляйте абрикосовой диетой. Знайте, что ею можно пользоваться не чаще 1 раза в 2-3 месяца.