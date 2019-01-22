Ученые выявили неожиданное полезное свойство корня одуванчика

Эта часть растения эффективна в борьбе с раком.В ходе осуществления исследований врачам удалось зафиксировать интересную закономерность. Оказалось, что корень одуванчика эффективно противостоит раковым заболеванием.Во время проведения испытаний ученые доказали, что экстракт этого растения убивает онкологические клетки. Следует заметить, что инициаторами комплексных наблюдений стали сотрудники клинического центра, расположенного в США. Медикаменты, созданные на основе корня одуванчика, убивают патогенные бактерии в течение 48 часов.По словам исследователей, в ходе проведения наблюдений специалисты задействовали 72-летнего добровольца, который должен злокачественное новообразование. Как лекарство доброволец пил чай с корнем одуванчика. Через 4 месяца у пациента началась ремиссия. Результаты проведенных опытов показали, что экстракт этого растения помогает бороться с раком.Корень одуванчика лечит онкологию груди, толстой кишки, легких, печени и простаты.