Новый тест обнаружит рак поджелудочной железы на ранних стадиях

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Рак поджелудочной железы – один из опаснейших раков пищеварительной системы. Очень часто заболевание развивается бессимптомно, а болезнь обнаруживают на поздних стадиях развития, когда лечение малоэффективно или вовсе невозможно. Пятилетняя выживаемость пациентов с этой формой рака составляет лишь 8,5%.В настоящее время существует тест, который используют для подтверждения диагноза – для этого определяют концентрацию углеводного антигена CA-19-9. Этот тест появился около 40 лет назад – его точность составляет 40%.Специалисты из Института ван Адела (Van Andel Research Institute) во главе с Брайном Хаабом (Brian Haab) предложили новый тест, который позволяет выявить до 70% случаев рака поджелудочной железы, допуская менее 5% ложно-положительных результатов.Авторы полагают, что использование нового теста в комбинации с тестом CA-19-9, позволят добиться эффективной диагностики – сочетание двух тестов поможет выявить большинство случаев заболевания на ранней стадии. Это значит, что лечение будет начато раньше, а шансы на выживание увеличатся.