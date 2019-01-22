Новый тест обнаружит рак поджелудочной железы на ранних стадиях
В настоящее время существует тест, который используют для подтверждения диагноза – для этого определяют концентрацию углеводного антигена CA-19-9. Этот тест появился около 40 лет назад – его точность составляет 40%.
Специалисты из Института ван Адела (Van Andel Research Institute) во главе с Брайном Хаабом (Brian Haab) предложили новый тест, который позволяет выявить до 70% случаев рака поджелудочной железы, допуская менее 5% ложно-положительных результатов.
Авторы полагают, что использование нового теста в комбинации с тестом CA-19-9, позволят добиться эффективной диагностики – сочетание двух тестов поможет выявить большинство случаев заболевания на ранней стадии. Это значит, что лечение будет начато раньше, а шансы на выживание увеличатся.
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