Ученые «выключили» ген, отвечающий за распространение рака простаты

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Ученым удалось найти ген, который указывает на высокий риск распространения рака предстательной железы. Открытие сделали специалисты Ратгерского университета, проводя исследования злокачественных новообразований.Ген NSD2 был найден при помощи компьютерного алгоритма. Учёные обращают внимание на то, что ранее, при диагностике рака, не было возможностей для определения вероятности развития метастазов. Между тем решение этой проблемы помогло бы своевременно начать борьбу с распространением онкологического заболевания в организме человека.Однако, в рамках экспериментов над мышами, ученым удалось выключить ген NSD2, тем самым уменьшив распространение раковых клеток. Предполагается, что аналогичный подход возможен и в случае с человеком.По мнению ученых, обнаружение гена NSD2 при скрининговых обследованиях поможет значительно усовершенствовать диагностику рака.Результаты исследования представлены в научном издании Nature Communications.