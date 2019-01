Полезно для сердца, предотвращает диабет: Какой образ жизни стоит вести в 2019 году?

физическая активность,



рацион,



вес,



холестерин,



артериальное давление,



уровень глюкозы в крови



употребление табака.



Образ жизни, полезный для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, также помогает предотвратить развитие сахарного диабета 2 типа. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале Diabetologia.Команда ученых под руководством доктора Джошуа Джозефа, эндокринолога из медицинского центра Векснера, провела оценку заболеваемости диабетом 2-го типа среди 7 758 участников исследования REGARDS (REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke – причины географических и расовых различий при инсульте).Исследователи обращали внимание на 7 факторов:Результаты исследования показали, что людям следует предпринимать шаги для предотвращения диабета 2-го типа, прежде чем подвергаться риску его развития.Согласно полученным данным, у участников, находившихся в рекомендованных диапазонах, по меньшей мере, по четырем из семи факторов, риск развития диабета в течение 10 лет был ниже на 70%.Таким образом, во избежание диабета и проблем с сердцем и сосудами, в 2019 году рекомендуется заняться профилактикой этих проблем, даже если вам кажется, что вы не в группе риска: старайтесь быть по возможности активным в течение дня, следите за своим рационом, весом, уровнем холестерина, артериальным давлением и глюкозы в крови, а также откажитесь от курения.