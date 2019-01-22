Полезно для сердца, предотвращает диабет: Какой образ жизни стоит вести в 2019 году?
Команда ученых под руководством доктора Джошуа Джозефа, эндокринолога из медицинского центра Векснера, провела оценку заболеваемости диабетом 2-го типа среди 7 758 участников исследования REGARDS (REasons for Geographic and Racial Differences in Stroke – причины географических и расовых различий при инсульте).
Исследователи обращали внимание на 7 факторов:
- физическая активность,
- рацион,
- вес,
- холестерин,
- артериальное давление,
- уровень глюкозы в крови
- употребление табака.
Результаты исследования показали, что людям следует предпринимать шаги для предотвращения диабета 2-го типа, прежде чем подвергаться риску его развития.
Согласно полученным данным, у участников, находившихся в рекомендованных диапазонах, по меньшей мере, по четырем из семи факторов, риск развития диабета в течение 10 лет был ниже на 70%.
Таким образом, во избежание диабета и проблем с сердцем и сосудами, в 2019 году рекомендуется заняться профилактикой этих проблем, даже если вам кажется, что вы не в группе риска: старайтесь быть по возможности активным в течение дня, следите за своим рационом, весом, уровнем холестерина, артериальным давлением и глюкозы в крови, а также откажитесь от курения.
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