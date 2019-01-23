Упражнение скручивание для пресса - опасно

Медики предупредили об опасности популярного вида физических упражнений – качания пресса со скручиванием. Данный вывод был сделан после того, как исследователи проанализировали массовые виды физической активности, их доводы опубликовало издание The Daily Mail.«Такое упражнение для мышц пресса, как скручивание – особенно опасно, так как чаще всего приводит к травмам, лишает способности двигаться и становится поводом для обращения за медицинской помощью. Каждый третий человек, желавший прокачать пресс таким образом, был вынужден обратиться к врачам», - констатировали специалисты.По данным исследователей, очень многие люди, будучи неподготовленными, тем не менее пытаются добиваться пресса на животе с помощью упражнений на скручивание. Эксперты предостерегают, что при отсутствии спортивной подготовки и при неправильной технологии выполнения такие упражнения для пресса могут легко травмировать позвоночник в поясничной области.«Слишком напряженные мышцы могут подтянуть вперед поясницу и вывернуть назад таз. Данное положение вызывает болезненную травму», - отметили они.Тем, кто хочет выполнять упражнения для пресса, врачи рекомендуют для защиты от травм использовать гимнастический шар. Вместо скручивания по их мнению лучше выполнять упражнение «планка».До этого исследование, проводившееся учеными из Университета Копенгагена (Дания), показало, что сделать живот более стройным и подтянутым помогают три занятия спортом в неделю по 45 минут. Также при этом следует свети к минимуму употребление насыщенных жиров, отказаться от колбасы, ветчины, а также очень жирного и жареного мяса. Предпочтительно употреблять много клетчатки - отрубей,круп, бобовых, грибов, орехов, овощей и фруктов.