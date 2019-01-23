Названы привычки, вызывающие преждевременное старение

От этих привычек лучше отказаться.Отказавшись от таких привычек, вы ничего не потеряете. Наоборот, приобретете более свежий и моложавый облик. Об этом заявили специалисты из области эстетической медицины, назвавшие привычки, которые старят раньше времени.Сон на бокуПо словам пластического хирурга Джеймса С. Маротта, у человека, который проводит ночь в одном положении, на одном боку, кожа не получает возможности отдохнуть. С возрастом для кожи, в которой и так становится меньше коллагена, эта привычка становится все более опасной.Тереть глазаКак отмечает член Американской академии дерматологов доктор Сэнди Джонсон, с возрастом нежная, не имеющая жировой «подушки» кожа вокруг глаз истончается. Привычка тереть глаза способствует повреждению мелких кровеносных сосудов и образованию морщин, - все это может состарить внешне гораздо раньше времени.СутулостьЗаведующая отделением ультразвуковой диагностики Центра мануальной терапии Департамента города Москвы Дарья Ситель сообщила, что человеку, который много времени сидит на стуле в силу профессии, нужно время от времени вставать и делать упражнения на растяжку. Это облегчает нагрузку на мышцы плечевого пояса и верхней части спины, защищает от согбенности.Слушать громкую музыкуГромкие звуки в наушниках провоцируют появление акустической травмы и необратимых изменений в работе волосковых клеток. У человека может развиться тугоухость, которую уже нельзя будет вылечить. Снижение качества слуха – один из характерных маркеров старения.Грызть семечкиЛюбители семечек рискуют утратить моложавый облик раньше времени – такое пристрастие делает глубже и заметнее носогубные складки.