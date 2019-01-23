Американские ученые научились изменять пищевые привычки

Исследователям удалось отключить тягу к сладкому.Американские ученые из Колумбийского университета провели эксперимент с перепрограммированием вкуса у мышей и заставили их отказываться от сладкой пищи и тяготеть к горькой.Результаты этой работы помогут представителям науки разобраться, как можно воздействовать на человеческий мозг для решения проблемы зависимости от сладкой пищи.Этому проекту посвящена публикация в журнале Nature. Он пишет, что ученым удалось изменить восприятие сладкого и горького вкусов у лабораторных мышей, воздействуя на разные зоны миндалевидного тела. Предварительно исследователи долго наблюдали за тем, как связаны зоны мозга, отвечающие за восприятие сладкого и горького вкусов, а также за ощущения удовольствия и отвращения.«За распознавание сладости и горечи отвечают разные группы клеток во рту и на языке грызунов. Сигналы от них поступают в разные зоны островковой доли коры головного мозга, которая связана с обработкой информации о вкусе», - рассказали авторы работы.Учеными было установлено, что с восприятием сладкого и горького вкусов также связана активность миндалевидного тела. Когда испытатели активизировали его или наоборот «выключали», это сказывалось на вкусовых пристрастиях животных. Именно стимуляция миндалевидного тела поспособствовала тому, что грызуны стали воспринимать сладкий и горький вкусы с точностью до наоборот – с жадностью ели и пили все несладкое так, как делали это до того с подслащенной едой и питьем.Авторы работы полагают, что похожие зоны восприятия сладости и горечи могут существовать и в человеческом мозгу. Так ли это, покажут дальнейшие поиски.