Медики рассказали об основных проблемах с почками

Существует несколько главных симптомов.Камни в почках являются одним из самых распространенных заболеваний мочевыводящих путей. Люди, страдающие от этого, часто без необходимости верят в различные мифы об этом недуге, что делает его лечение значительно дольше, а профилактические меры неэффективны. Что вы должны знать об этом? Для здоровья необходимо выпивать 2 литра живой воды.1. Питьевая вода помогает в профилактике и лечении мочекаменной болезниФакт. Наше тело в основном состоит из воды, которая принимает участие в наиболее важных процессах, происходящих в организме, в том числе в транспортировке частиц, регулировании температуры тела или очищении тела. Здоровый взрослый человек должен принимать около 2-2,5 литров жидкости в течение дня, но рекомендуется увеличивать это количество в случае людей с мочекаменной болезнью.2. Почечные камни чаще поражают мужчинФакт. Приступ почечной колики, наиболее частый симптом мочекаменной болезни, происходит в возрасте от 20 до 40 лет, в то время как наиболее серьезное заболевание встречается у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.3. Питье пива помогает при камнях в почкахМиф. Пиво не обладает целебными свойствами - оно не помогает в процессе растворения отложений. Единственным преимуществом потребления является увеличение выхода мочи, что снижает риск возникновения камней, а также облегчает изгнание тех, которые имеют меньшие размеры. Тем не менее, мы также можем пить минеральную воду. Алкоголь отрицательно влияет на работу печени, а употребление алкоголя в чрезмерных количествах может привести к зависимости.4. Диета не влияет на возникновение камней в почкахМиф. Правильный способ питания является чрезвычайно важным элементом в профилактике мочекаменной болезни. Сбалансированное питание - залог здоровья почек. Из-за высокого содержания клетчатки рекомендуется употреблять большое количество овощей и фруктов, желательно необработанных. Важно ограничить потребление белоксодержащих продуктов, что способствует увеличению концентрации мочевины.5. Кола в больших количествах будет растворять камни в почкахМиф. Питье чрезмерного количества колы способствует не только диабету и ожирению, но и определенно наносит вред почкам, удваивая риск возникновения камней. Фосфатная кислота в своем составе вымывает кальций, содержащийся в костях, который затем осаждается в виде камней, что может вызвать почечную недостаточность.6. Прием большого количества витамина С способствует образованию мочекаменной болезниФакт. Исследования показали, что у людей, которые принимают высокие дозы аскорбиновой кислоты или витамина С, чаще развивается мочекаменная болезнь. Это особенно относится к мужчинам. Пациентам с предрасположенностью к образованию камней в почках следует избегать этого.7. Высокобелковая диета может способствовать образованию камней в почках.Факт. Избыток животного белка в пище особенно опасен для мужчин. Это вызывает окисление жидкостей организма и мочи, поэтому важно ограничить потребление этого ингредиента до 60 г в день.8. Избавление от камней поможет вам забыть проблему камней в почкахМиф. У половины пациентов жалобы, связанные с камнями в почках, повторяются через 5-10 лет после первого приступа колики.В такой ситуации необходимо провести необходимые исследования, которые позволят выявить причину такого положения дел и принять соответствующие профилактические меры.9. В случае почечной колики поможет пероральные болеутоляющиеМиф. Использование популярного обезболивающего средства не ослабит сильную боль. Только препараты с диастолическим эффектом могут оказывать действие при приступе колики.Неадекватное или слишком позднее лечение камней в почках может привести к серьезным осложнениям, поэтому самостоятельное лечение может принести больше вреда, чем пользы. Необходима медицинская консультация - только специализированная помощь и правильно подобранная терапия могут принести удовлетворительные результаты лечения.