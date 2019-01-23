Вес и рост влияют на продолжительность жизни у женщин

На момент начала проекта участникам было от 68 до 70 лет.Исследование, проведенное учеными из медицинского центра Маастрихтского университета в Нидерландах, показало, что вес и рост гораздо значительнее влияют на продолжительность жизни женщин в сравнении с мужчинами. В отношении женщин специалистами была установлена взаимосвязь между параметрами роста, веса и долготы жизни, тогда как в отношении мужчин подобной связи так и не обнаружили.«У высоких и стройных женщин больше шансов дожить до 90 лет, чем у невысоких и полных. У мужчин аналогичная взаимосвязь не выявлена», - констатировали авторы исследования, в котором приняли участие более 7 тысяч человек.К финалу исследования около 433 мужчин (16,7%) и 944 женщин (34,4%) дожили до 90 лет. Ученые проанализировали информацию об их росте и весе в тот момент, а также в возрасте 20 лет. Кроме того, были собраны данные о ежедневном количестве потребляемых калорий, наличии факторов курения и алкоголизации в жизни людей, об их уровне образования, а также физической активности.Сопоставив полученные данные, исследователи заключили: у женщин вес и рост серьезно влияют на показатели продолжительность жизни. Те из них, кто дожил до 90-летия, обладали в среднем более высоким ростом и более легким весом как в момент начала исследования, так и в свои 20 лет по сравнению с умершими в более молодом возрасте.«Среди женщин ростом выше 175 см оказалось на 31% больше долгожительниц, чем среди представительниц прекрасного пола ростом менее 160 см», - поделились наблюдением ученые.Что касается мужчин, то у них, как оказалось, вес и рост не влияют на продолжительность жизни. В этом плане более существенное влияние на мужчин оказывают образ жизни и отсутствие вредных привычек. Также авторы работы отметили, что высокая физическая активность и занятия спортом увеличивают вероятность дожить до 90 лет и у мужчин, и у женщин, - но мужчинам все же нужно для этого уделять физической активности больше времени.