Ученые обнаружили в костях новый тип сосудов
Немецкие исследователи нашли в трубчатых костях человека новый тип кровеносных сосудов, которые принимают непосредственное участие в работе иммунитета.
Ученые отметили, что новый тип сосудов играет значительную роль в организме человека.
Открытие специалистам удалось сделать во время одного из опытов. Они изучали окрашенные при помощи флуоресцентных маркеров клетки крови мышей и заметили, что они необычно проходят через твердую кость.
Аналогичные сосуды при исследовании выявили и в человеческих костях. Для этого провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) и просканировали ногу руководителя исследования Матиаса Гюнцера. На снимках обнаружили микроотверстия, очень похожие на сосуды в костях мышей.
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