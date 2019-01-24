Назван суперфуд, способствующий быстрому похудению

Но некоторым людям не следует употреблять семена чиа.Семена чиа издревле использовались как антисептик, но в современном мире они немного изменили своё назначение.Считается, что мелкие чёрные зёрнышки помогают обрести силу, выносливость, красоту и здоровье.Но кроме того, широко известна сила семян чиа в похудении. Подробнее о том, помогают ли семена чиа в похудении, читайте в материале.Состав семян чиаСемена чиа содержат в своём составе полезные витамины, минералы и антиоксиданты. На 100 граммов продукта приходится 486 ккал. При этом содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 гораздо выше в семенах чиа, нежели в лососе.Благодаря своему богатому составу они считаются крайне полезными для здоровья, в том числе для похудения.Помощь семян чиа для похуденияКак вы уже поняли, семена чиа довольно калорийны, а следовательно, очень питательны. Благодаря им человек не будет чувствовать голод на протяжении долгого времени. В составе семян также много клетчатки, что позволяет организму переваривать еду.Благодаря семенам чиа может очиститься от токсинов, улучшить моторику кишечника, вывести токсины естественным путём. Это увеличивает шансы похудеть, да ещё и с пользой.При попадании семян чиа в пищеварительный тракт они набухают и быстро насыщают человека. В идеале, если вы мечтаете о похудении, то коктейли и смузи с семенами чиа будут очень полезны. Они не только насытят на пару-тройку часов, но ещё и подарят силы и работоспособность. Но не стоит для похудения использовать семена чиа в составе напитков в качестве полноценного блюда. Это не самый эффективный способ похудения.Блюда с семенами чиа для похуденияДля того, чтобы добиться похудения, лучше включать семена чиа в завтрак. Например, можно добавить их в овсяные хлопья и дать разбухнут. Опять-таки можно использовать семена чиа в смузи на завтрак и для перекуса. Коктейль с семенами чиа будет впитывать лишнюю жидкость, он будет крайне питательным.Также можно кушать омлеты, блины, оладьи и даже выпечку вместе с семенами чиа. Добавляйте их в те блюда, с которыми они будут сочетаться, это принесёт пользу для похудения.Чаще всего семена чиа приводят к снижению веса на 10 килограммов за три месяца. При этом не надо голодать, устраивать диеты и страдать из-за этого психологически.Но не надо забывать, что в похудении важны не только семена чиа, но в целом сбалансированное и правильное питание. Углеводы, жиры и белки должны быть в соответствующих пропорциях, что и подарит вам желанное похудение.При этом важно съедать меньше, чем вы сжигаете. Чаще ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, откажитесь от общественного и личного автотранспорта и занимайтесь спортом. В целом эти советы будут полезны для похудения.Семена чиа: противопоказанияНо некоторым людям не следует употреблять семена чиа. Чаще всего противопоказания связаны с рядом заболеваний:Болезни желудочно-кишечного тракта - вздутия, запоры, колит, язва и прочие. Дело в том, что семена содержат тяжёлую клетчатку и пищевые волокна. Это может привести к раздражению слизистой, вызовет ухудшение состояния.Диарея - при острых и хронических симптомах диареи семена чиа только ухудшат состояние, так как приведут к слабительному действию.Аллергическая реакция - семена чиа могут вызывать аллергию, проявляющуюся в диарее или высыпаниях.Гипотония - из-за семян чиа снижается давление.Болезни почек - действия семен чиа направлены на выведение токсинов из организма, а это влияет на почки. Из-за чрезмерного количества может быть тошнота, слабость, недомогание, учащённое сердцебиение.Приём жаропонижающих и разжижающих кровь препаратов.