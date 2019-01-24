Медики подсказали, как распознать ранние симптомы диабета

7 признаков диабета на ранней стадии, которые может пропустить даже врач.Диабет - это серьезный внутренний разлад, который характеризуется нарушением уровня сахара в крови.У диабетиков этот показатель обычно превышает рекомендованную норму в несколько раз.Очень важно владеть полной информацией о методах профилактики этого заболевания и его основных симптомах, чтобы вовремя получить необходимое лечение. Именно поэтому в этой статье собраны самые эффективные советы для диагностики диабета на ранних стадиях.Все, что нужно знать о диагностике диабетаНа самом деле диагностировать диабет на ранних стадиях достаточно просто. Обычно в первую очередь подозрения на это заболевание появляются у тех людей, которые имеют кого-то из друзей или членов семьи, больных диабетом. Поэтому они начинают тщательнее заботиться о собственном здоровье и имеют больше шансов вовремя заметить первые тревожные звоночки.Очень часто людям, которые злоупотребляют сладостями и вредным фаст-фудом, рекомендуют пересмотреть рацион и начать тщательно заботиться о своем здоровье с целью профилактики диабета. Впрочем, на самом деле такое предупреждение нельзя назвать полноценным и эффективным.Если вы хотите кого-то предостеречь, лучше дать этому человеку эффективные советы для диагностики диабета на ранней стадии. Поверьте, что чем скорее вы обнаружите первые симптомы заболевания, тем больше шансов у вас будет на полное выздоровление.Лучший метод борьбы с любым заболеванием - это своевременное его диагностирования. Если человек обладает полноценной информацией о симптомах и методах лечения болезни, то он имеет больше шансов вовремя получить врачебную помощь.Обычно диабетом болеют люди в зрелом и пожилом возрасте, от 40 до 60 лет. В большинстве случаев человек может годами не догадываться о наличии заболевания, пока ему не диагностируют его во время обследования, или же пока болезнь не даст о себе знать из-за нарушения в работе других внутренних органов.Сахарный диабет - это хроническое заболевание, которое невозможно полностью вылечить. Оно характеризуется повышением уровня сахара в крови из-за неспособности организма продуцировать инсулин в должном количестве или инсулинорезистентность.Для того, чтобы диагностировать диабет, необходимо сдать анализ крови. Человека считают диабетиком, если уровень сахара в ее крови превышает 125 мг / дл.Есть несколько видов диабета•Диабет 1-го типа: возникает тогда, когда поджелудочная железа перестает производить инсулин. Обычно он поражает детей и взрослых в молодом возрасте. Больным необходимо всегда придерживаться принципов правильного питания и регулярно делать инъекции инсулина.•Диабет 2-го типа: возникает тогда, когда организм человека теряет способность усваивать и утилизировать инсулин. Болеют этим видом диабета обычно зрелые и пожилые люди, а также те, кто страдает от ожирения и ведут сидячий образ жизни. Больным диабетом 2-го типа назначают медикаменты для снижения уровня инсулина и сахара в крови, а также рекомендуют диету и регулярную физическую нагрузка.•Гестационный сахарный диабет: он возникает во время беременности, когда гормоны «блокируют» действие инсулина. Этот вид диабета обычно беспокоит беременных женщин в возрасте от 25 лет, если они имеют склонность к перепадам кровяного давления (в частности гипертонии) или если они набрали очень много веса во время беременности.Другими причинами развития гестационного сахарного диабета является генетическая предрасположенность женщины или заболевания под названием «синдром поликистоза яичников». Лечение этого вида заболевания также предусматривает сбалансированное питание и регулярную физическую нагрузку.Советы для диагностики диабета на ранних стадияхСуществует немало тревожных симптомов, которые помогут вам распознать диабет, пока заболевание не приобрело хронический характер и не повлияло негативно на работу важных внутренних органов. Обратите внимание, что очень часто симптомы диабета исчезают так же внезапно, как и появляются, а еще их можно перепутать с признаками других заболеваний.Если вы заметите один или несколько симптомов, стоит непременно обратиться к врачу для подтверждения диагноза с помощью анализа крови.Основные симптомы диабета:1. Слишком частые позывы в туалетЕсли вы бегаете в туалет значительно чаще, чем раньше, это может свидетельствовать о диабете. Этот синдром в медицине известен как полиурия. Обычно диабетики испытывают частые позывы в туалет в ночное время, из-за чего у них возникают расстройства сна. Больным приходится просыпаться по несколько раз за ночь, чтобы посетить туалет, поэтому качество их ночного отдыха является достаточно низким. Обратите внимание, что количество выпитой за день жидкости никоим образом не влияет на частоту позывов в туалет при диабете.2. Резкая потеря весаОчень важно всегда следить за весом и избегать его резких перепадов. Вас должно насторожить резкий набор веса при регулярной физической нагрузке и соблюдении правильного рациона.Если вы быстро набрали несколько лишних килограммов без видимых оснований, это может свидетельствовать о нарушениях в работе поджелудочной железы. Несмотря на то, что обычно этим синдромом страдают дети, иногда он поражает и взрослых.3. Постоянное ощущение жаждыДиабетики всегда страдают из-за постоянного ощущения жажды и сухость во рту, независимо от того, сколько воды они выпивают в течение дня. Когда речь идет о эффективных советах для диагностики диабета на ранних стадиях, именно этот симптом нужно принять во внимание. Если вы постоянно получаете от организма сигналы о недостаточном количестве жидкости, это свидетельствует о нарушениях в работе важных органов и систем.Поскольку диабетики очень часто ходят в туалет, организму необходимо восстановить водный баланс и пополнить запасы жидкости, которую он теряет при частом мочеиспускании.Больным диабетом рекомендуется употреблять как можно больше обычной воды, натуральных соков и травяных чаев. Не стоит употреблять газированные сладкие напитки, кофе, алкоголь и пакетированные соки, ведь они могут только ухудшить самочувствие. Каким образом, спросите вы? Ответ очень прост - все эти напитки содержат большое количество сахара, а больным диабетом дополнительная глюкоза точно не нужна.4. Постоянный зуд или ощущение покалывания в телеДругим типичным признаком диабета, который не имеет непосредственного отношения к повышению уровня сахара в крови, является расстройство в работе сердечно-сосудистой системы. В медицине эти заболевания более известны как нервные расстройства, или невропатия. Узнать эти нарушения можно по неприятным покалываниям в конечностях и общей слабостью. Ночью эти симптомы обостряются и вызывают у больных сильный дискомфорт.5. Сильное чувство усталостиДаже если вы получаете достаточное количество ночного отдыха и прекрасно расслабляетесь во время выходных, при диабете вы все равно будете страдать из-за постоянного чувства усталости и общего недомогания. Обратите внимание, что низкая работоспособность и апатия могут быть признаками диабета второго типа.6. Ухудшение зренияКогда речь идет о диагностике диабета именно на ранних стадиях, стоит вспомнить о проблемах со зрением, которые часто беспокоят диабетиков. На самом деле у больных диабетом зрение ухудшается столь стремительно, что вполне здоровому человеку могут быстро понадобиться линзы или очки.Как только вам диагностировали диабет, непременно и сразу обратитесь к окулисту. Врач назначит вам препараты для профилактики расстройств зрения, в частности ретинопатии (повреждение сетчатки не воспалительного характера). Если вовремя не принять профилактических мер, со временем это может привести к частичной или полной слепоте.7. Раны медленно заживаютНапример, если во время приготовления пищи или выполнения каких-либо других домашних дел человек порезался, а рана после этого долго не заживает и гноится, это может быть признаком серьезных проблем со здоровьем. Обычно медленное заживление ран свидетельствует о диабете.Диабетики страдают от расстройства в работе органов сердечно-сосудистой системы, именно поэтому они значительно дольше восстанавливаются после полученных травм.