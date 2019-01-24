Врачи сообщили, какой алкогольный напиток может защитить от деменции
От более качественного секса до профилактики инфарктов и старческого слабоумия - эксперты рассказали о целительной силе шампанского.
Оказалось, что этот популярный спиртной напиток содержит целый ряд ингредиентов, положительно влияющих на память, иммунитет и здоровье сердца.
Как стало известно, шампанское может быть очень полезным для здоровья. К примеру, оно содержит определенные химические вещества вроде фенольной кислоты, которые связаны с укреплением функции памяти, что показывают исследования. Фенольная кислота стабилизирует пространственное ориентирование, восприятие запахов и звуков. Она регулирует сигналы между нервными клетками. Тем самым, умеренное употребление шампанского является полезным для мозга и даже может обеспечивать некоторую защиту от старческого слабоумия.
После употребления шампанского в крови увеличивается выработка окиси азота, которая оказывает положительное воздействие на стенки артерий и снижает артериальное давление. Шампанское расслабляет кровеносные сосуды, увеличивая кровоток. Кроме того, этот напиток препятствует риску образования тромбов, а именно закупорки в крови являются главной причиной смертельно опасных инфарктов. Ещё в 1999 году исследование показало, что игристые вина содержат высокий уровень полифенолов, снижающих давление.
Ещё одним приятным следствием расслабления кровеносных сосудов, к которому приводит шампанское, является более быстрая и устойчивая эрекция. Это делает шампанское напитком, который повышает качество сексуальной жизни. Наконец, в шампанском чуть меньше калорий (90-100 на бокал), чем в том же самом объеме вина. Но всё равно необходимо помнить о том, что все полученные организмом калории необходимо сжигать.
Конечно, шампанское не может быть альтернативой воды или сока, но крайне умеренное употребление данного спиртного напитка несет определенные преимущества для здоровья человека.
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Добавил klava в категорию Неврология
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