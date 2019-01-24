Врачи объяснили, чем брокколи полезна для женского организма
Ведущие диетологи сходятся во мнении, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 гораздо более полезны для женского здоровья, нежели для мужского.
Так, они незаменимы в рационе беременных: снижают вероятность преждевременных родов, риск послеродовой депрессии, влияют на развитие мозговой деятельности ребенка.
Кроме того, это вещество оказывает благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей, а еще, являясь мощным антиоксидантом, стоит на страже раннего старения. А еще (важно в пасмурные зимние дни) Омега-3 способствует выработке гормона счастья серотонина и укрепляет иммунные силы организма.
При этом мало кто знает, что Омега-3 организм не способен вырабатывать, и единственный их источник – правильная пища.
Мы составили список из 13 продуктов, содержащих этот бесценный элемент. Включите их в ежедневный рацион, чтобы избавиться от хронической усталости, тусклости волос и частых простуд.
Кроме того, Омега-3 можно принимать в виде специальных добавок, предварительно проконсультировавшись с терапевтом.
Рыбий жир
Льняные семена
Кунжут
Морская рыба (сельдь, анчоусы, скумбрия, сардина, тунец, лосось, макрель)
Грецкие орехи
Фасоль
Цветная капуста
Шпинат
Брокколи
Дыня
Зеленые овощи
Морские водоросли
Авокадо
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