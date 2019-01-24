Врачи объяснили, чем брокколи полезна для женского организма

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Этот овощ содержит в себе невероятное количество полезных витаминов и микроэлементов.Ведущие диетологи сходятся во мнении, что полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 гораздо более полезны для женского здоровья, нежели для мужского.Так, они незаменимы в рационе беременных: снижают вероятность преждевременных родов, риск послеродовой депрессии, влияют на развитие мозговой деятельности ребенка.Кроме того, это вещество оказывает благотворное влияние на состояние кожи, волос и ногтей, а еще, являясь мощным антиоксидантом, стоит на страже раннего старения. А еще (важно в пасмурные зимние дни) Омега-3 способствует выработке гормона счастья серотонина и укрепляет иммунные силы организма.При этом мало кто знает, что Омега-3 организм не способен вырабатывать, и единственный их источник – правильная пища.Мы составили список из 13 продуктов, содержащих этот бесценный элемент. Включите их в ежедневный рацион, чтобы избавиться от хронической усталости, тусклости волос и частых простуд.Кроме того, Омега-3 можно принимать в виде специальных добавок, предварительно проконсультировавшись с терапевтом.Рыбий жирЛьняные семенаКунжутМорская рыба (сельдь, анчоусы, скумбрия, сардина, тунец, лосось, макрель)Грецкие орехиФасольЦветная капустаШпинатБрокколиДыняЗеленые овощиМорские водорослиАвокадо