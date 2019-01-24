Медики рассказали, чем опасна кетогенная диета

Эта диета направлена достижение кетоза.В погоне за красотой и здоровьем многие готовы на все, в том числе суровые диеты, исключающие целые группы питательных веществ, например, углеводы. Все большую популярность набирает кетогенная диеты, в основе которой повышенное потребление белковых продуктов. Диета Аткинса, Дюкана, "кремлевская" диета - другие названия этой диеты, суть которой в увеличении белка в рационе и исключении углеводов.Что происходитЭта диета направлена достижение кетоза - состояния обмена веществ, при котором жирные кислоты преобразовываются в кето-тела, используемые в качестве источника энергии вместо глюкозы из углеводов. Когда в организм не поступает глюкоза в течение 36-48 часов, метаболизм переходит в режим кетоза.ВредПреобладание белковых продуктов в ежедневном рационе грозит серьезными проблемами в первую очередь тем, у кого есть заболевания почек или наследственная предрасположенность к ним. Такое питание увеличивает нагрузку на почки, а в результате ведет к образованию камней в почках или развитию подагры.Когда из рациона исчезают овощи, фрукты, крупы и бобовые, создается серьезный дефицит клетчатки, а также необходимых минералов и витаминов, которые служат катализаторами метаболических реакций. При отсутствии этих веществ скорость обмена веществ падает и цель похудеть и отлично выглядеть становится все менее достижимой.НормаСогласно рекомендациям ВОЗ, примерно 10-15% от суточной калорийности рациона должно приходиться на белок. В пересчете на граммы это составляет 0,83 г белка на килограмм веса здорового человека, который потребляет и растительные, и животные белки. У вегетарианцев эта норма будет выше, так как растительный белок хуже усваивается. У спортсменов нормы потребления белка составляют от 1,2 до 2 г/кг. Эти показатели вполне достижимы без использования дополнительных порций протеина в порошке или батончиках.