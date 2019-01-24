Медики назвали продукт, провоцирующий раннее старение кожи

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Ученые доказали, что сахар разрушает коллаген в коже.Диетологи института функциональной медицины (США) определили, что главный враг молодости и тонуса кожи – сахар в любом виде.Именно сладости инициируют старение.По словам ученых, глюкоза разрушает структуру белков в нашем организме, к которым относится и коллаген. В результате кожа теряет упругость, эластичность и таким образом возникают морщины.Если вы будете превышать норму употребления простых сахаров на 20% каждый день, то раннее старение неотвратимо.В то же время, для продления молодости американские диетологи рекомендуют каждый день употреблять брокколи, авокадо, красный виноград, нерафинированное растительное масло, жирную морскую рыбу, льняное семя, бобы, кунжут, хлеб с отрубями, зелень и свеклу.Просто добавьте их в свой рацион хотя бы три раза в неделю. Вы обеспечите этим замечательную профилактику появлению мимических морщин.