Назван алкогольный напиток, снижающий риск развития диабета
Исследование, проведенное под названием «90+ Study», началось в 2003 году с целью анализа пожилых людей.
Участники этого исследования изначально были частью другого исследования под названием «Короткое исследование мира досуга» (LWCS), которое началось в 1981 году.
Используя информацию от этих участников, команда исследователей, работающих над 90+ Study, должна была узнать: «Что позволяет людям жить до 90 лет и старше?»
Цели исследования заключались в следующем:
Определить факторы, связанные с долгожительством.
Определение изменяемых факторов риска смертности и деменции.
Изучить показатели когнитивного и функционального спада у стареющих людей.
Изучить эпидемиологию деменции у стариков.
Изучить клинические патологические корреляции у стариков.
Участников исследования посещают два раза в год для нейрофизиологических и неврологических тестов.
По стакану или бутылке?
Вино может помочь, но это не значит, что вы должны выпить целую бутылку на ужин. Модерация - это ключ! Согласно клинике Майо, для здоровых взрослых старше 65 лет умеренность - это один стакан. Для тех, кто моложе 65 лет, это два стакана. Стандартный стакан - 12 жидких унций пива, 5 жидких унций вина или 1,5 жидких унции дистиллированных спиртов.
Было доказано, что умеренное потребление алкоголя дает следующие преимущества:
Меньшие шансы на ишемический инсульт.
Возможное снижение риска развития диабета.
Сниженный риск развития или смерти от сердечных заболеваний.
Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, показало, как физическая активность может противодействовать негативным последствиям употребления алкоголя.
Автор исследования д-р Эммануэль Стаматакис изучил данные, собранные из опросов в области здравоохранения из Англии и Шотландии, а затем разделил 36 370 участников на три группы.
Группы были разделены по критерии, которые были не очень активными, с умеренным количеством упражнений и с теми, кто занимался спортом на регулярной основе. Затем группа исследователей посмотрела, сколько алкоголя потребляют люди в каждой группе, соответственно.
Вычисляя 5735 смертей в течение последующего периода продолжительностью 10 лет на человека, исследователи обнаружили, что по сравнению с пожизненным воздержанием от алкоголя, опасное употребление алкоголя связано с повышенным риском смерти от всех причин. Они также отметили, что чем больше напитков было выпито еженедельно, тем больше риск смерти от рака.
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