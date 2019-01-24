Ученые рассказали, как с возрастом меняется самооценка

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Результаты удивили даже самих исследователей.Самооценка человека растет в течение всей жизни и достигает своего максимума в 60-70 лет. К этому выводу пришли психологи Бернского университета. Исследование опубликовано на сайте университета.Исследователи отмечают, что проанализировали данные 165 тысяч человек в возрасте от 4 до 94 лет. Как выяснилось, до 11 лет уровень самооценки растет, а потом остается на одном уровне до 15 лет.В 16-17 лет рост любви к себя восстанавливается и достигает пика в 60-70 лет. Кроме этого удалось выяснить, что после 90 лет резко усиливается неуверенность в себе."Пожилые люди перестают любить себя за резкого ухудшения здоровья и материального достатка", – отмечают психологи. В свою очередь ученые пришли к выводу, что эгоцентризм поколения миллениалов сильно преувеличен."Самооценка людей, которые родились в 80-90-е годы ХХ века развивается так же, как у тех, кто был рожден на 20 или 40 лет раньше", – говорится в исследовании.