Медики рассказали о пользе оливок

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Этот продукт уменьшает риск развития рака.Оливки всегда считались невероятно полезным продуктом. Однако ученые только сейчас нашли еще одно уникальное свойство этого лакомства. Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что оливки, оказывается, способны убивать рак.Как отметили испанские ученые, оливки фактически незаменимы в борьбе с онкологическими заболеваниями. В ходе собственного исследования, специалисты доказали, что этот продукт способен предотвратить развитие многих видов рака, а особенно онкозаболеваний толстой кишки и груди у женщин.Причина волшебного эффекта оливок кроется в их кожуре. В ней содержится около 80% маслиновой кислоты, способной уничтожать раковые клетки и задерживать развитие опухоли. Также оливки полезны витамином Е, он положительно сказывается на работе мозга и легких.Отметим, что оливки богаты белками, пектинами, сахарами, витаминами группы В, С, Е, Р-активными катехинами, солями калия, фосфора, железа.Ежедневное потребление оливок снижает риск болезней сердечно-сосудистой системы, возникновения стенокардии, инфарктов, рака.