Ученые рассказали, как избавиться от страшных снов
Эффективнее всего избавиться от ночных кошмаров помогает метод репетиции мысленных образов – умышленное представление страшных сюжетов
От регулярных ночных ужасов страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики, даже клиническую депрессию.
Представлять сюжет страшного сна нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо изменять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация "сон – угроза", снимается тревога и чувство беспомощности.
Этот метод – разновидность когнитивной переоценки, которую многие люди (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией представлять слушателей в нижнем белье.
Также ученые рекомендуют больше находиться на свету, отдыхать и расслаблять мышцы. Президент Американской академии медицины, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от страшных снов лучше подбирать со специалистом.
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Добавил kruzka в категорию Психиатрия
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