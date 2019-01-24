Ученые рассказали, как избавиться от страшных снов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые рекомендуют больше находиться на свету.Эффективнее всего избавиться от ночных кошмаров помогает метод репетиции мысленных образов – умышленное представление страшных сюжетовОт регулярных ночных ужасов страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики, даже клиническую депрессию.Представлять сюжет страшного сна нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо изменять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного. Так нарушается ассоциация "сон – угроза", снимается тревога и чувство беспомощности.Этот метод – разновидность когнитивной переоценки, которую многие люди (сознательно или нет) применяют в обычной жизни. Самый известный пример этой стратегии: на выступлении перед большой аудиторией представлять слушателей в нижнем белье.Также ученые рекомендуют больше находиться на свету, отдыхать и расслаблять мышцы. Президент Американской академии медицины, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от страшных снов лучше подбирать со специалистом.