Биологи из США советуют для профилактики вирусных заболеваний использовать привычные всем комнатные растения.Американские ученые утверждают, что некоторые комнатные растения способны защитить от гриппа. Давно известно влияние фитонцидов на болезнетворные микроорганизмы, однако подобные свойства из растений можно получать и от цветов, и прочих «жильцов» подоконника.Научная группа изучила воздействие цветов и других представителей флоры, которые есть во многих домах, на возникновение и развитие штаммов гриппа.Выводы, сделанные сотрудниками Университета Иллинойса в Чикаго, свидетельствуют о высоком уровне содержания в комнатных растениях ряда веществ, полезных для укрепления здоровья и недопущения проникновения вирусов в организм.В ходе исследования было доказано участие таких растений в процессе транспирации, при котором листья выделяют влагу под воздействием солнечного света при попадании на них солнечного света. Таким образом, влажность в помещении можно повысить без привлечения технических устройств вроде бытовых электронных увлажнителей. Процент выделяемой влаги при этом достигает почти 40%. Это служит хорошей защитой от инфекций, поскольку блокирует распространение вызывающих недуг частиц в воздухе.Транспирация наблюдается в той или иной степени у всех растений, однако можно найти среди горшков и вазонов и настоящих рекордсменов. Так, эксперты советуют выращивать в доме папоротник, особенно его вид, называемый обычно «птичье гнездо». Для того, чтобы обеспечить здоровье семьи, специалисты предлагают держать дома несколько комнатных растений, обязательно поставив их и в комнатах, где проводится досуг и ночной отдых.