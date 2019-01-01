Названо лакомство, способное защитить от сердечного приступа

Стало известно о неожиданной пользе шоколада.Новые исследования американских ученых показывают, что употребление шоколада пять раз в неделю снижает риск возникновения сердечного приступа.Предыдущие исследования уже связывали минимально обработанный темный шоколад с улучшением здоровья сердца из-за высокого содержания антиоксидантов, снижающих уровень «плохого» холестерина и кровяного давления, а также улучшающих кровоток и предотвращающих образование кровяных сгустков, передает gogetnews.info.Сообщается, что входе испытаний специалисты изучили 148 465 человек со средним возрастом 64 года, которые были опрошены на предмет употребления шоколада. За время наблюдений 4055 человек пострадали от сердечного приступа. Было установлено, что люди с избыточным весом, которые употребляли пять или более порций шоколада каждую неделю, гораздо реже страдали от инфаркта. Специалисты отмечают, что употребление шоколада никак не влияло на риск развития сердечного приступа у людей с нормальным индексом массы тела или недостаточным весом.Пока что эксперты не могут однозначно сказать, почему данный эффект от употребления шоколада влияет только на людей с избыточным весом, поэтому в ближайшее время намерены провести дополнительные исследования, чтобы выявить причинно-следственную связь.