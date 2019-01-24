Это народное средство поможет быстро отрастить длинные волосы

Репейное масло широко применяют в косметологии.Репейное масло – иными словами, масло из корня репейника – лопуха обыкновенного, который благодаря своим полезным свойствам причислено к числу лекарственных растений.Какая польза репейного маслаНатуральное репейное масло, которое, кстати, продается в аптеках, в больших количествах содержит витамины А, В, С и Е, а также кальций, железо, медь, хром, дубильные вещества, стеариновую и пальмитиновую кислоты, природный инулин, понижающий содержание сахара в крови.Такой состав позволяет с успехом использовать это средство для ухода за кожным и волосяным покровом тела, повышая защитные свойства кожи и омолаживая ее. Его используют как самостоятельное средство или же в составе кремов и масок.Репейное масло с красным перцем – маска для волосОсобенно полезна маска для волос с репейным маслом при выпадении волос, для борьбы с перхотью, для восстановления структуры и укрепления волос.Возьмите по 1 ст. ложке репейного масла и спиртовой настойки красного перца. Добавьте в смесь яичный желток и перемешайте до однородной консистенции. Нанесите маску из репейного масла с красным перцем на чистые волосы, слегка втирая в кожу возле корней, и оставьте на час. Затем смойте теплой водой.Репейное масло для лицаПрименение репейного масла для лица отлично увлажняет и питает кожу, насыщает витаминам, но главное – разглаживает и предотвращает появление морщин.Согрейте флакон с репейным маслом в руках до температуры тела или же немного подогрейте на водяной бане. Смажьте лицо репейным маслом, уделяя особое внимание области вокруг глаз. Такую маску можно оставить на лице на всю ночь вместо обычного увлажняющего крема.Репейное масло для бровейРегулярное использование репейного масла для бровей устраняет зуд и шелушение, делает их более упругими и блестящими, предотвращает выпадение волосков, укрепляет отросшие волосинки бровей, а также стимулирует рост новых волосков.Немного подогрейте репейное масло и при помощи щеточки нанесите на брови по росту волосков. Легкими движениями помассируйте брови – такой массаж также хорошо влияет на укрепление волосяных луковичек. Затем несколько раз прочешите брови по направлению и против направления роста волос. Оставьте средство на ночь, а утром просто умойтесь теплой водой.Репейное масло для ресницС таким же успехом репейное масло применяется для роста и укрепления ресниц. Это средство улучшает процессы обмена веществ в прикорневых тканях и укрепляет гнезда, в которых растут волосяные луковички, что сокращает количество осыпающихся ресниц, а также предотвращает ломкость самих ресничек. Кроме того, репейное масло обладает антибактериальным свойством.Важно убедиться в отсутствии аллергии. Для этого нанесите каплю на запястье и проследите за реакцией. Чтобы использовать репейное масло для ресниц, удобно взять тщательно вымытый флакон из-под туши и шприцем влить в него масло. Нанесите масло на чистые ресницы, как обычную тушь, от корней к кончикам и оставьте на 1 час. Затем излишки масла протрите салфеткой. Лучше не оставлять репейное масло на ночь, чтобы оно не просочилось в глаза.