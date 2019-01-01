Медики сообщили, какой продукт поможет вывести лишнюю соль из организма

Избавиться от солевых отложений поможет бурый рис.Специалисты рекомендуют всем, уже после 30 лет, хотя бы несколько дней раз в пол года проводить легкую «чистку» от отложившихся солей, которые могут стать причиной боли в суставах и развития серьезных недугов.Вывести все солевые отложения из организма полностью нельзя, но свести их количество к минимуму и помочь организму с ними справляться, - вполне реально. Для этого понадобиться настоящий бурый рис, такой как едят в странах Востока, а не рафинированный, который продается в наших магазинах.«Бурый рис – отличное средство для нормализации веса, улучшения обмена веществ и от отеков, к тому же он способствует расщеплению солевых отложений. Потому его употребление можно считать своеобразной чисткой. Суть этого очищения в том, что вы ежедневно на завтрак едите вымоченный за ночь (не варенный) рис. Для этого просто залейте вечером несколько горсточек риса кипятком в непрозрачной посуде, накройте крышкой, еще лучше – замотайте сверху махровым полотенцем. Ни соли, ни масла добавлять в него нельзя», - рассказала врач.С утра «блюдо» будет готово – обязательно съешьте на завтрак хотя бы половину стандартной порции. Вместо кофе – зеленый чай, можно с лимоном.Во время чистки в течении дня ограничьте потребление соли, жареного и копченого. Результат почувствуете уже через пару дней. В идеале «терапия» должна длиться не менее двух недель.