Чем полезна соя: 4 самых главных плюса

Все мы слышали о том, что соя представляет пользу для здоровья, но немногие знают, чем именно она так полезна. И вот 4 главных плюса от регулярного употребления сои,.Замедление старения. Соя является мощным противовозрастным агентом в нашем организме, особенно она полезна женщинам. С возрастом дамы теряют эстроген - женский гормон, который крайне важен для упругости и моложавость кожи, хорошего настроения и либидо. Соевые бобы здесь играют очень важную роль, поскольку они поддерживают эластичность кожи за счёт фитоэстрогенов. Соя помогает восстановить уровень эстрогена и несколько замедлить процесс образования морщин, что делает ее еще и косметическим средством.Роскошные волосы. Соевые бобы содержат жирные кислоты Омега-3 и, которые очень важны для борьбы с сухими, безжизненными и хрупкими волосами. Соя заметно уменьшает интенсивность процесса потери волос. Она также положительно воздействует на текстуру волос и их эластичность, в целом, укрепляя здоровье кожи головы.Крепкие ногти. Соя очень богата растительными белками, которые творят настоящие чудеса в деле борьбы с грибковыми заболеваниями ногтей и их чрезмерной хрупкостью. Налегайте на сою регулярно, если вы хотите иметь крепкие и красивые ногти.Увлажнитель. Для сохранения мягкости и упругости кожи нанесите на неё пасту из сои. Она также поможет удалить избыточное кожное сало с лица.