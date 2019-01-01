Ношение галстуков грозит нарушениями в мозге
Галстук считается обязательной деталью внешнего облика для государственных служащих, банковских и биржевых работников, его наличия требуют различные переговоры и официальные мероприятия. Ученые высказались о том, что мужчинам, которые по долгу профессии должны постоянно носить галстуки, этот аксессуар грозит развитием нарушений в мозге, связанных с его негативным влиянием на кровоснабжение.
«Ношение галстука может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и нанести урон организму», - констатировали исследователи.
Специалистами было проведено исследование с участием 30 человек. Их поделили на две группы: в одной носили галстук целый день, во второй не надевали совсем. Итог эксперимента оказался следующим: в первой группе было зафиксировано нарушение в церебральной циркуляции крови.
Исследователи резюмировали: наиболее негативный эффект от ношения галстука связан со сдавливанием сонной артерии и яремных вен. Обладателям «галстучных» профессий они рекомендуют время от времени снимать галстуки.
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Добавил stulout в категорию Неврология
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