Рациональная кухня: 7 способов перестать выбрасывать еду

Почти каждый день мы выбрасываем еду. Причин тому несколько: неправильное хранение, избыточное потребление, неудовлетворительное качество продуктов. В масштабах одной квартиры это не так заметно. А в масштабах планеты?По данным ООН, около трети всех производимых в мире пищевых продуктов оказывается на свалке по тем или иным причинам. Согласно еще одной статистике, в развитых и развивающихся странах средняя семья выбрасывает еды на $1,400 в год.Вполне очевидно, что всем нам необходимо пересмотреть свое отношение к продуктам — не только для сохранения природных ресурсов, но и для банальной экономии собственных средств. Как это сделать, читайте в сегодняшнем обзоре.Не покупайте лишнегоСамый простой способ перестать выбрасывать еду — не покупать лишних продуктов. Вот несколько полезных советов, которые сделают ваш шопинг более эффективным и рациональным:Не ходите в магазин голодными, чтобы руки не тянулись ко всему подряд. Согласно исследованиям, сытые люди тратят в магазинах (причем не только продуктовых) на 50% меньше денег, чем голодные.Заранее составьте список и не кладите в корзину то, чего нет в этом списке.Не покупайте то, что уже есть дома.Покупайте продукты на сегодня-завтра, а не на неделю вперед. Гораздо проще рассчитать объем еды на пару дней, чем на большой срок.Выбирайте максимально свежие продукты: часто в магазинах их специально задвигают подальше, чтобы быстрее реализовать те, у которых уже заканчивается срок годности.Приготовьте из остатков новое блюдоПомните юмористический эпизод в повести Дж. К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки", в котором герои решили приготовить из остатков еды рагу по-ирландски? В ход пошло все: пудинг, лососина, бекон, неочищенный картофель, капуста, горох, яйца."Старые, избитые кушанья всем нам уже приелись, а тут было блюдо с таким букетом и вкусом, каких больше нигде не встретишь!"Берите пример с героев книги: приготовьте из остатков продуктов новое интересное блюдо. Кусочек колбасы или сыра, пара ложек сметаны, у которой заканчивается срок годности, открытая банка зеленого горошка, остатки жареной курицы или мяса, вареная картофелина, вареное яйцо, одинокий соленый огурец или помидор, увядшая зелень — из этого можно соорудить пиццу, салат, солянку, рагу, шаурму, сэндвичи.Из черствого хлеба получатся вкусные горячие бутерброды, гренки или сухарики к супу, а из скисшего молока — вкусные блинчики к завтраку.Фрукты пустите на смузи, фруктовые чипсы или выпечку. Остатки зелени можно высушить или мелко порубить и смешать со сливочным маслом (такую изысканную закуску часто подают в ресторане вместе со свежим хлебом), а также насыпать в бутылку с уксусом или любым растительным маслом — получится красивая и ароматная заправка к блюдам.Замораживайте продуктыЗамораживать можно практически все: зелень, овощи и фрукты, первые и вторые блюда, гарниры, колбасу и сыр, томатную пасту, сметану и сливки, молоко, бульон. При этом лучше разделить продукты на небольшие порции.Кстати, для заморозки можно использовать не только пищевые пакеты и контейнеры, но и пластиковые стаканчики от йогуртов, сметаны и мягкого сыра — так вы еще и снизите количество выбрасываемого пластикового мусора.Устраивайте ревизиюЕсли ваш холодильник всегда полон, велика вероятность забыть об открытой когда-то банке огурчиков, а через неделю-другую обнаружить, что в этой банке уже живет целая цивилизация.Сделайте ревизию холодильника, в том числе морозильной камеры, и составьте список имеющихся продуктов — он поможет вам не купить в магазине лишнего. Кроме того, с перечнем продуктов перед глазами придется меньше ломать голову над тем, что приготовить на ужин.Продукты, которые портятся быстрее, поставьте на передний план, чтобы употребить их в ближайшее время.Ну и, разумеется, важно правильно хранить разные виды продуктов, чтобы максимально продлить срок их годности.Не выбрасывайте просроченную едуНа первый взгляд, такой совет звучит странно, однако это не шутка: срок годности многих продуктов гораздо больше, чем указывают на упаковках производители. Поэтому не спешите выбрасывать просроченную еду.Например, срок годности хлеба устанавливается с учетом того, что его будут хранить на свету и при комнатной температуре. А вот в холодильнике хлеб может лежать две недели.Плесень опасна только для мягких сыров — с твердых ее можно срезать, после чего спокойно употребить сыр в пищу.Яйца, хранившиеся в холодильнике, можно есть даже по истечении 25 дней. Если сомневаетесь в свежести яйца, положите его в холодную воду — испорченное не утонет, а всплывет.Неоткрытый йогурт хранится на две недели дольше даты, указанной на баночке. Шоколад вообще не имеет ограничений по сроку годности, если лежит в темном месте.Зелень пригодна в пищу, даже если она завяла. Молоко — в течение нескольких суток после даты на упаковке, главное, чтобы у него не было специфического неприятного запаха. У макарон вообще нет срока годности.Всю консервацию можно употреблять в течение четырех лет с момента изготовления: при условии, что она не была вскрыта и хранилась вдали от солнечных лучей и в прохладном месте.Ешьте понемногуНедоеденная еда из тарелки отправляется, как правило, в мусорку, а не обратно в кастрюлю или сковородку. Это гигиенично и эстетично, но весьма расточительно.Не хотите выбрасывать еду — накладывайте ее небольшими порциями. Чтобы облегчить себе задачу, используйте маленькие тарелки, куда при всем желании гора еды не поместится. Это, кстати, еще и отличный способ избежать переедания. Ну а если вы после этого останетесь голодны, всегда можно положить добавки.Компостируйте отходыОстатки еды или испортившиеся продукты совсем необязательно отправлять в мусорное ведро: из них можно сделать высококачественное, а главное, полностью натуральное удобрение для комнатных и садовых цветов, домашней теплицы или клумбы возле подъезда.Компостирование — относительно новый тренд в домашнем хозяйстве. Сегодня в продаже есть даже специальные бытовые компостеры: правда, стоят они недешево, поэтому более бюджетный способ — сделать удобрение самостоятельно. Но помните, что для компостирования подходят не все продукты, а только растения, овощи и фрукты (в том числе сгнившие), яичная скорлупа, чайная заварка и кофейная гуща.