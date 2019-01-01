Врачи подсказали, можно ли гипертоникам есть помидоры

Не только можно, но и нужно, утверждают эксперты.Никто не станет спорить с тем, что фрукты и овощи очень полезны для здоровья.А одними из наиболее часто употребляемых ягод являются помидоры (все правильно, ботаники считают плоды томата многогнездными поликарпными ягодами!).Но все же большинство людей относят их к овощам. Как бы там ни было, ценность для здоровья этого полезнейшего растения сложно переоценить, отмечают диетологи.Томаты состоят в основном из воды (95%), углеводов и клетчатки.Кроме того, свежие помидоры являются богатым источником необходимых человеку витаминов и минералов, таких как витамин С, K1, В9 и калий. Еще томаты содержат такие полезные вещества, как ликопен, бета-каротин и нарингенин.Помидоры почти всегда являются частью здоровой диеты. Некоторые исследователи предполагают, что частое употребление в пищу этого овоща снижает риск некоторых заболеваний. Ниже вы найдете информацию об удивительных преимуществах томатов, которые делают их незаменимыми для нашего организма.1. Здоровье сердцаПолезные свойства помидоров давно используются в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, которые связаны с нехваткой ликопена. Исследования показывают, что низкие уровни ликопена и бета-каротина в крови связаны с повышенным риском сердечного приступа у мужчин. Потребление томатов может поднять уровень этих важных веществ.Также считается, что употребление помидоров в пищу играет важную роль в профилактике атеросклероза.2. Профилактика ракаНекоторые исследователи считают, что томаты снижают риск развития рака простаты.3. Здоровая кожаПомидоры благотворно влияют на кожу, а также могут защитить вас от солнечных ожогов.4. Правильная работа пищеварительной системыБлагодаря высокому содержанию воды и клетчатки томаты также являются отличной профилактикой запоров.5. Борьба с артериальной гипертензиейПродукты, богатые калием (в том числе и помидоры), могут помочь вам в борьбе с гипертонией.