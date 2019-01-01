Названы продукты, позволяющие быстро убрать жир с живота

5 продуктов для стройной фигурыКак быстро потерять вес на животе, не прибегая к утомительным физическим нагрузкам? Оказывается, для этого достаточно употреблять эти 5 продуктов питания.1. Сывороточный протеин. Разновидность спортивного питания, которая успешно подавляет аппетит, поскольку способствует выработке гормонов, обеспечивающих длительное ощущение сытости. Данные результаты были получены учеными в ходе исследования с участием 22 мужчин. В ходе экспериментов установлено, что получавшие сывороточный протеин мужчины потребляли меньшее число пищи и, как следствие, набирали меньше калорий. При этом данный ингредиент ускорил процесс сжигания жира как у людей с лишним весом, так и со стройной фигурой.2. Перчики чили. Эта специя ускоряет метаболизм приблизительно на 20%. Также чили содержат компонент капсаицин, который способствует избавлению от лишнего веса. Исследование показало, что перец побуждает наше тело использовать больше энергии, и эту энергию оно получает из подкожного жира на животе.3. Имбирь. Ещё один продукт питания, который обеспечивает длительное ощущение сытости. Исследователи наблюдали за воздействием имбиря на группу мужчин с лишним весом, имевших большой объем жира именно на животе. Многие мужчины говорили о более продолжительном ощущении сытости, что помогало им меньше есть и больше худеть.4. Кокосовое масло. Содержит среднецепочечные жиры, которые способствуют ускорению метаболизма. Также побуждает наше тело сжигать больше калорий, а не откладывать их про запас.5. Папайя. Данный фрукт насыщен витаминами C, Е и другими антиоксидантами, это ещё одно превосходное средство, помогающее избавиться от жира на животе. В 100 граммах папайи всего 43 калории, что гораздо меньше, чем в шоколаде, чипсах или других переработанных закусках.