Исследователями был проведен эксперимент с участием студентов.Ученые Университета Вирджинии заявили о том, что привязанность к смартфону может указывать на психические нарушения – чем интенсивнее человек использует гаджет, тем выше вероятность того, что его психика не стабильна. В частности, установлена связь между привязанностью к своему телефону и риском СДВГ – синдрома дефицита внимания и гиперактивности.Исследователями был проведен эксперимент с участием студентов, которые были произвольно поделены на группы: в одной добровольцы должны были переключать смартфон на режим вибрации, в другой - на беззвучный режим, в третьей – на полную громкость. Спустя несколько недель ученые заключили: люди, которые постоянно отвлекаются на свой телефон, чаще других имеют симптомы дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).Следующий эксперимент был проведен в музее науки в Ванкувере. В нем участвовали родители с детьми. Часть из них по просьбе ученых должна была использовать смартфон во время экскурсии как можно чаще, другая часть - сократить до минимума. В результате наиболее привязанные к своим смартфонам пользователи заявили в финале, что вышли из музея с чувством абсолютно бессмысленного времяпровождения.Ученые считают, что смартфоны перестали выполнять свою главную функцию – объединять людей. Вместо этого они способствуют социальной изоляции и развитию психических нарушений, которые из незначительных становятся более существенными.«Чем чаще люди обращаются за информацией к смартфонам и чем сильнее привязаны к ним, тем меньше они доверяют незнакомцам, а также соседям и представителям других конфессий и национальностей», - сообщили специалисты.