Врачи подсказали, какие продукты помогут при подагре

Эксперты назвали эффективные средства при лечении подагры.Врачи в один голос твердят, что вылечить подагру невозможно, однако облегчить страдания больному вполне реально и мы расскажем вам, как это сделать.Существует ряд лекарств, которые позволяют человеку жить с заболеванием, однако со временем человек привыкает к таблеткам и они перестают оказывать должное действие. В таком случае на помощь приходит диета и домашние средства. Такой подход более безопасен и помогает бороться изнутри вместо обычного притупления симптомов.Подагра сопровождается сильнейшими болями в суставах, приступами артрита, появлением подкожных образований, почечными коликами. У пациента наблюдается поражение суставов пальцев кости, голеностопных суставов и первых пальцев стоп. Именно поэтому такое заболевание, как подагра требует регулярного контроля. Иначе ни о какой коррекции состояния не может быть и речи.Предлагаем вам узнать два способа домашней терапии, которая поможет облегчить неприятные ощущения.Диета при подагреЭксперты рекомендуют вегетарианскую диету. Обязательно включите в свой рацион овощные и молочные супы, как можно больше молочных продуктов, кушайте сыр, крупы и макаронные изделия.Из овощей большой пользой обладают капуста, морковь, картофель, баклажаны и огурцы. А вот спаржу, сельдерей, шпинат и редис ограничить в употреблении.Минимизируйте соль, пейте воду и зеленый чай, отвар шиповника, квас, свежевыжатые фруктовые соки.