Медики назвали напиток, нормализующий работу сердца

10 причин, почему гранатовый сок нужно пить круглый год.В январе авитаминоз (обилие мандаринов не спасает ситуацию) дает о себе знать: мы болеем в несколько раз чаще обычного, ощущаем упадок сил, а кожа становится тусклой и обезвоженной.В связи с этим в непростой для организма период года особую любовь у всех ЗОЖников и неравнодушных к своему здоровью завоевывает гранат. При этом для вечно опаздывающих миллениалов пить гранатовый фреш в течение дня – отличный выход наполнить организм витаминами. К тому же в этом случае не придется тратить время на то, чтобы расправится с 600-700 зернышками – примерно такое их количество находится в одном плоде среднего размера.Рассказываем, в чем суперсила гранатового сока:Сок граната содержит 15 аминокислот, пять из которых входят в список «незаменимые».Он – ценный кладезь витаминов и минералов: витаминов К, С, В6 и В9, меди, калия, марганца, фосфора.Входящее в состав граната вещество пуникалагин благотворно влияет на работу сердца.Гранатовый сок – природный иммунномодулятор, который активизирует и укрепляет иммунную систему организма.Большой стакан гранатового сока в день стабилизирует метаболические процессы в организме.Фреш из граната в краткие сроки значительно повышает уровень гемоглобина и успешно борется с анемией.Гранатовый сок способствует устранению зубного налёта, а за счет своих противомикробных свойств очищает полость рта от бактерий.В отличие от других соков (более сладких), гранатовый фреш врачи позволяют употреблять при диабете (правда, в умеренных количествах).Масло зёрен граната способствует регенерации клеток кожи, а его экстракт прекрасно восстанавливает и заживляет кожу после солнечных ожогов.В соке граната содержатся вещества эллаготанины, которые способны блокировать рост злокачественных новообразований. А регулярное употребление граната (и его сока) в несколько раз снижает риск возникнования рака молочной железы.