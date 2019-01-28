Диетологи подсказали, как притупить чувство голода при похудении
Для того, чтобы выглядеть красиво и привлекательно, необязательно садиться на строгие диеты или ограничивать себя в чем-то. Желудок можно обмануть.
Эксперты составили список из десяти эффективных способов, как обмануть голод.
Большое количество жидкости Жидкостью можно легко “притупить” чувство голода: чаем, соками, негазированной минеральной водой с долькой лимона, обезжиренным кефиром и т. д.
Выбор правильного цвета
На кухне у себя дома, а также в офисе следует избегать оранжевого, жёлтого или красного цветов, которые способны возбудить аппетит. Выбрать лучше всего холодный синий цвет или его оттенки.
Назад в прошлое
Все помнят, как в детстве кормили кукол из игрушечного сервиза. Очень полезно иногда поесть из детской разноцветной посуды, так много точно не съешь.
Нет специям и соусам
Необходимо отказаться от всяких пряностей, соусов и специй, которые вызывают жажду и способны разжечь аппетит.
Прогулки пешком
Учёными из Шотландии доказано, чтобы меньше есть нужно перед приёмом пищи немного прогуляться на свежем воздухе. При отсутствии возможности пешей прогулки можно выполнить несложные упражнения в течение 10–15 минут, например, приседания, отжимания или прыжки.
Визуализация
Перед приёмом пищи необходимо несколько минут пофантазировать. Например, представить себя стройной, воздушной и худенькой, под руку с любимым мужчиной в прекрасном новом платье. После этого точно не захочется много съесть.
Молочное на завтрак
Нужно обязательно завтракать такими продуктами, как йогурт, творог или запеканка. Эти продукты нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, а также зарядят организм энергией на весь день.
Никаких строгих диет
Вместо строгих диет на несколько дней можно согласиться на более щадящие. Так как быстро сброшенный вес возвращается удвоившись.
Пятиразовое питание
Нужно кушать пять раз в день небольшими порциями – это не позволит переедать и поможет забыть о голоде.
Корица и ваниль
При желании поесть нужно понюхать коричные или ванильные палочки, их запах “притупит” чувство голода. Таким же эффектом обладают и аромасвечи.
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