Диетологи подсказали, как притупить чувство голода при похудении

Названы простые и эффективные способы “обмануть” чувство голода.Для того, чтобы выглядеть красиво и привлекательно, необязательно садиться на строгие диеты или ограничивать себя в чем-то. Желудок можно обмануть.Эксперты составили список из десяти эффективных способов, как обмануть голод.Большое количество жидкости Жидкостью можно легко “притупить” чувство голода: чаем, соками, негазированной минеральной водой с долькой лимона, обезжиренным кефиром и т. д.Выбор правильного цветаНа кухне у себя дома, а также в офисе следует избегать оранжевого, жёлтого или красного цветов, которые способны возбудить аппетит. Выбрать лучше всего холодный синий цвет или его оттенки.Назад в прошлоеВсе помнят, как в детстве кормили кукол из игрушечного сервиза. Очень полезно иногда поесть из детской разноцветной посуды, так много точно не съешь.Нет специям и соусамНеобходимо отказаться от всяких пряностей, соусов и специй, которые вызывают жажду и способны разжечь аппетит.Прогулки пешкомУчёными из Шотландии доказано, чтобы меньше есть нужно перед приёмом пищи немного прогуляться на свежем воздухе. При отсутствии возможности пешей прогулки можно выполнить несложные упражнения в течение 10–15 минут, например, приседания, отжимания или прыжки.ВизуализацияПеред приёмом пищи необходимо несколько минут пофантазировать. Например, представить себя стройной, воздушной и худенькой, под руку с любимым мужчиной в прекрасном новом платье. После этого точно не захочется много съесть.Молочное на завтракНужно обязательно завтракать такими продуктами, как йогурт, творог или запеканка. Эти продукты нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, а также зарядят организм энергией на весь день.Никаких строгих диетВместо строгих диет на несколько дней можно согласиться на более щадящие. Так как быстро сброшенный вес возвращается удвоившись.Пятиразовое питаниеНужно кушать пять раз в день небольшими порциями – это не позволит переедать и поможет забыть о голоде.Корица и ванильПри желании поесть нужно понюхать коричные или ванильные палочки, их запах “притупит” чувство голода. Таким же эффектом обладают и аромасвечи.